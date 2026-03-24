M jak miłość. Adam kupi pierścionek zaręczynowy dla Natalki. Do ślubu nigdy nie dojdzie?

Oświadczyny Adama w "M jak miłość"

Adam od dawna darzył Natalkę silnym uczuciem, choć policjantka początkowo zwlekała z podjęciem wiążących decyzji. Kobieta długo nie potrafiła zapomnieć o Bartku, w którego wciela się Arkadiusz Smoleński, jednak ten rozdział należy już do przeszłości. Karski również zamknął swój dawny związek z Paulą i w pełni zaangażował się w relację z Mostowiaczką. Choć obecnie życie pary wydaje się stabilne i pełne szczęścia, niedługo ich uczucie przejdzie bardzo poważny sprawdzian.

Zmotywowany pozytywnym rozwojem sytuacji komendant rozpocznie poszukiwania idealnej biżuterii zaręczynowej. Policjant całkowicie poważnie myśli o wspólnej przyszłości z ukochaną i chce oficjalnie poprosić ją o rękę. W tych działaniach gorąco kibicuje mu córka policjantki, Hania, która wprost uwielbia obecnego partnera swojej mamy.

Adam Karski kupuje pierścionek, ale ślubu z Natalką nie będzie

Zdecydowany na ten życiowy krok funkcjonariusz w końcu nabędzie wymarzony pierścionek, który niemal od razu pokaże nastoletniej Hani. To właśnie córka Natalki zmotywuje go do ostatecznego sprecyzowania swoich planów i zachęci do odważnego wyznania miłości Mostowiaczce. Zakochany mężczyzna zupełnie nie przewiduje nagłych komplikacji, które mogą bezpowrotnie przekreślić jego marzenia o stanięciu na ślubnym kobiercu.

Mikołaj Lipiński zagrozi związkowi Natalki w "M jak miłość"

W czasie gdy Karski będzie intensywnie przygotowywał się do zaręczyn i planował przyszłość wspólnie z Hanią, codzienność Natalki ulegnie niespodziewanej zmianie. Na jej drodze stanie zupełnie nowy mężczyzna, Mikołaj Lipiński, którego zagra Mateusz Kościukiewicz. Choć ich znajomość rozpocznie się od pasma niefortunnych zdarzeń, między tą dwójką natychmiast narodzi się wyraźna chemia i wzajemne przyciąganie. Obecność tajemniczego nieznajomego w życiu policjantki z dużym prawdopodobieństwem sprawi, że do ceremonii zaślubin z Adamem nigdy nie dojdzie.

