Lucyna nie znika z "Barw szczęścia"! Mimo bycia matką Wilka, wkręci się na stałe do rodziny Pyrków

Rodzinna sesja u Pyrków z Lucyną w roli głównej

Zdjęcia z planu „Barw szczęścia”, które trafiły do sieci, pokazują Lucynę w bardzo bliskich, niemal rodzinnych relacjach z Asią i Hubertem. Bijący z nich spokój to zupełne przeciwieństwo napiętej atmosfery, jaka dotąd towarzyszyła jej działaniom. W fabule sytuacja wygląda jednak o wiele poważniej. Od samego początku jej pojawienie się wiązało się z interesami finansowymi i zawiłymi sprawami dotyczącymi domu przy Zacisznej, co wzbudzało niepokój mieszkańców.

Tajemnica matki dewelopera Wilka

Głównym problemem pozostaje Maciej Wilk, nieustępliwy deweloper, który chce przejąć działki należące do Pyrków i sąsiadów. Lucyna nie jest tu postacią bez znaczenia. Z poprzednich odcinków „Barw szczęścia” wiemy, że to matka Wilka, a jej obecność w domu Huberta to część przemyślanego planu, mającego na celu wpłynięcie na jego decyzje dotyczące nieruchomości.

Lucyna już nie raz pokazała, że potrafi być bezwzględna. Udowodniła, że potrafi aranżować kłótnie i manipulować otoczeniem, by pomóc synowi w jego szemranych interesach. Choć na pozór wspierała Pyrków, w rzeczywistości jej działania były ściśle powiązane z działaniami dewelopera.

Czy intrygantka na stałe zagości przy Zacisznej?

Wszystko wskazuje na to, że Lucyna nieprędko zniknie z życia bohaterów, biorąc pod uwagę jej obecność na nowych materiałach promocyjnych tuż u boku Asi i Huberta. Wydaje się, że stanie się ona stałym punktem w tej historii, a to z kolei zwiastuje dalsze rozwinięcie konfliktu o dom przy Zacisznej. Radosne zdjęcia na Instagramie mogą być tylko zasłoną dymną, a w rzeczywistości gra toczy się o znacznie wyższą stawkę niż tylko dobre stosunki sąsiedzkie.

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