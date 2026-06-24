Kasia w ciąży z Mariuszem po wakacjach? Ten kadr z "Barw szczęścia" wywołał burzę

Romantyczna sesja Kasi i Mariusza z "Barw szczęścia"

Gwiazdy serialu postanowiły podzielić się z fanami zakulisowymi ujęciami z najnowszej sesji zdjęciowej. Na opublikowanych materiałach widać, jak serialowi partnerzy obdarzają się czułymi spojrzeniami i toną w objęciach, promieniując prawdziwym szczęściem. Część fotografii zrealizowano w otoczeniu letniej przyrody, a zwiewne ubrania bohaterów doskonale współgrały z sielskim klimatem. Resztę ujęć wykonano już w profesjonalnym studiu, gdzie obiektyw uchwycił bardzo wymowny szczegół, który błyskawicznie uruchomił wyobraźnię widzów.

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Największe poruszenie wywołała fotografia, na której Mariusz czule obejmuje Kasię, a jego dłoń spoczywa dokładnie na jej brzuchu. Jakby tego było mało, bohaterka również kładzie swoją rękę w tym samym miejscu, a z ich twarzy nie schodzi szeroki uśmiech, co przypomina świętowanie radosnej nowiny. Taki układ rąk to klasyczny, powszechnie znany motyw z ciążowych sesji zdjęciowych, dlatego natychmiast ruszyła fala domysłów o powiększeniu rodziny. Fani doskonale wiedzą, że produkcja często umieszcza w zapowiedziach ukryte komunikaty o nadchodzących wątkach, choć na ten moment nikt z twórców oficjalnie nie potwierdził, że para faktycznie będzie oczekiwać potomka.

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Wymowne ujęcie z pewnością rozpaliło ciekawość fanów, jednak na poznanie prawdy trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Ekipa serialu trzyma fabularne karty blisko orderów i nie ujawnia, czy ten intrygujący kadr to zaledwie artystyczna wizja fotografa, czy może zapowiedź kluczowego wydarzenia w życiu bohaterów. Gdyby Kasia faktycznie zaszła w ciążę, byłaby to absolutna rewolucja w jej codzienności, która bez wątpienia zdefiniowałaby na nowo jej związek z Mariuszem. Ostateczne rozwiązanie tej zagadki przyniosą dopiero premierowe odcinki "Barw szczęścia", wyemitowane po przerwie urlopowej.

Barwy szczęścia. Nowy rozdział życia Kasi i Mariusza w Brzezinach. Powstały piękne ujęcia