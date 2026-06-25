Love is Blind. Szokujące stwierdzenia o Kamilu „Uno”. Kolejna uczestniczka wywleka zadziwiające informacje o niedoszłym mężu Julii

Paulina o kulisach "Love is Blind"

Paulina Szafrańska była jedną z uczestniczek pierwszej polskiej edycji „Love Is Blind”. Choć nie znalazła się wśród par, których losy widzowie śledzili od zaręczyn w kapsułach aż do dnia ślubu, pozostała częścią programu i poznała wielu jego bohaterów. W podcaście „Kolasińska Podcast” opowiedziała nie tylko o castingu i kulisach reality show, ale również o relacjach między uczestnikami już po zakończeniu nagrań. Największe emocje wzbudził jednak temat Kamila „Uno”.

Kamil i Julia rozstali się tuż przed ślubem

Przypomnijmy, że Kamil miał poślubić Julię podczas finału programu. Do ślubu ostatecznie jednak nie doszło. Uczestniczka powiedziała przed ołtarzem „nie”, czym kompletnie zaskoczyła swojego narzeczonego. Jednym z powodów jej decyzji była wiadomość, którą otrzymała od osoby z bliskiego otoczenia Kamila. Wynikało z niej, że uczestnik miał w przeszłości zdradzać swoją wieloletnią partnerkę.

Julia uwierzyła w te informacje. Kamil stanowczo zaprzeczał oskarżeniom i utrzymywał, że przedstawiona wersja wydarzeń nie jest prawdziwa. Do dziś nie da się jednoznacznie ustalić, jak wyglądała sytuacja, ponieważ mamy do czynienia z relacjami różnych osób i sprzecznymi wersjami wydarzeń.

Kolejna rzekoma zdrada Kamila? Tym razem Paulina dowiedziała się, że miał dziewczynę

Teraz nowe światło na postać Kamila rzuciła Paulina Szafrańska. Jak wyznała w podcaście, po emisji programu została wraz ze znajomymi zaproszona przez uczestnika do Norwegii. Grupa wynajęła domek i wspólnie spędzała czas. Według relacji Pauliny, podczas wyjazdu doszło między nią a Kamilem do bliższego kontaktu. Następnego dnia uczestnik miał jednak przekazać jej zaskakującą informację.

My do niego zostaliśmy zaproszeni w październiku. Wynajęliśmy sobie domek, fajnie się bawiliśmy, coś tam się wydarzyło, to następnego dnia Kamil mówi: słuchaj, bo ja jestem teraz... spotykam się z kimś... jestem w związku z dziewczyną z Norwegii i właściwie to jutro chciałbym wam ją przedstawić – zrelacjonowała Paulina.

Coraz więcej pytań, coraz mniej odpowiedzi

Sama uczestniczka odniosła się do sprawy w mediach społecznościowych. Po ujawnieniu tej historii część internautów zarzucała Paulinie, że powinna poinformować partnerkę Kamila o całej sytuacji. Jednocześnie wokół Kamila ponownie pojawiło się wiele znaków zapytania. Julia już wcześniej przyznawała, że czuje się zawiedziona wydarzeniami, które doprowadziły do rozpadu ich relacji. Teraz podobne emocje pojawiają się również w wypowiedziach Pauliny.

Co istotne, sam Kamil nie odniósł się publicznie do najnowszych słów uczestniczki. Dlatego także tym razem trudno jednoznacznie ocenić, jak dokładnie wyglądała cała sytuacja. Spośród wszystkich bohaterów pierwszej polskiej edycji Love Is Blind to właśnie wokół Kamila „Uno” narosło najwięcej niedomówień, plotek i kontrowersji. A wygląda na to, że ta historia wciąż nie dobiegła końca.