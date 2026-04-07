"Love is Blind: Polska" na Netflix. Ile odcinków ma program i kiedy oglądać? Harmonogram emisji

"Love is Blind" to format, który podbił serca widzów na całym świecie, a teraz sprawdzi, czy Polacy są gotowi na miłość bez patrzenia na wygląd. Program jest miłosnym eksperymentem, który stawia fundamentalne pytanie: czy w erze aplikacji randkowych, gdzie wszystko opiera się na zdjęciach, można zakochać się w czyjejś osobowości, nie widząc tej osoby na oczy? Zwiastun zapowiada ogromne emocje!

"Love is Blind" - na czym polega program?

Zasady są proste, ale jednocześnie rewolucyjne. Program wywraca do góry nogami tradycyjne randkowanie. Grupa singli i singielek poszukujących prawdziwej miłości poznaje się w specjalnie zaprojektowanych "kabinach". Są to pokoje, które uniemożliwiają kontakt wzrokowy. Uczestnicy mogą jedynie rozmawiać, budując relacje oparte wyłącznie na emocjach, poczuciu humoru i głębi rozmowy. Wygląd, status materialny czy pochodzenie schodzą na dalszy plan.

Gdy między dwojgiem ludzi narodzi się wystarczająco silne uczucie, mogą się zaręczyć. Dopiero po oświadczynach zobaczą się po raz pierwszy! To jednak dopiero początek ich wspólnej drogi. Pary muszą zmierzyć się z rzeczywistością - wspólnym życiem, oczekiwaniami bliskich i wyzwaniami, których nie doświadczali w izolacji. Ostateczną próbą dla ich uczucia będzie decyzja podjęta przy ołtarzu. Czy powiedzą sobie "tak" i udowodnią, że miłość jest ślepa?

"Love is Blind: Polska" - prowadzący

W roli gospodarzy tego niezwykłego eksperymentu zobaczymy jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Polską edycję "Love is Blind" poprowadzą Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona. To oni będą wspierać uczestników na każdym etapie ich miłosnej podróży, od pierwszych randek w "kabinach" aż po dzień ślubu.

"Love is Blind: Polska" - ile odcinków i kiedy premiera? [HARMONOGRAM]

Fani formatu z pewnością nie mogą się doczekać, by zasiąść przed ekranami. Premiera pierwszej polskiej edycji "Love is Blind" odbędzie się już 6 maja na platformie Netflix. Program został podzielony na kilka części, a łącznie zobaczymy 11 odcinków oraz specjalny odcinek "Reunion", w którym uczestnicy spotkają się po czasie i opowiedzą jak potoczyły się ich losy po zakończeniu show.

Sprawdźcie dokładny harmonogram emisji:

Część I – 6 maja (5 odcinków)

Część II – 13 maja (4 odcinki)

Część III – 20 maja (1 odcinek)

Część IV (Reunion) – data premiery zostanie ogłoszona wkrótce

"Love is Blind" to światowy fenomen, który zadebiutował w USA w 2020 roku i od razu stał się hitem. Jego sukces sprawił, że lokalne wersje powstały w wielu krajach, m.in. w Brazylii, Japonii, Szwecji, Niemczech, a teraz także w Polsce. Czas pokaże, czy polscy uczestnicy również znajdą miłość na całe życie.