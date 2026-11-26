W poprzednim odcinku Cruz uświadamiała Margaritę, że po ślubie Ayala zyska kontrolę nad jej udziałami w majątku La Promesa. Curro w dalszym ciągu nie potrafił poradzić sobie z przytłaczającym poczuciem winy po śmierci Paca, a Petra zdecydowała się wyjawić Santosowi prawdę o okolicznościach odejścia jego matki. Sierżant Burdina dokonał aresztowania Manuela, natomiast Teresa zdradziła Maríi sekret o tym, że Marcelo jest w rzeczywistości jej bratem. A czego teraz się spodziewać?

Katarzyna Gałązka - ESKA WYWIAD - KROL DOPALACZY

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 534 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Manuel złoży zeznania i przyzna, że proponował Gregoriowi pieniądze. Martina zacznie się coraz bardziej obawiać, że bliskość Curra i Matilde może zagrozić jej relacji z ukochanym. Lorenzo nabierze podejrzeń, że częste wizyty księżnej de Carril nie są przypadkowe i kryją jakiś ukryty zamiar. Ricardo spróbuje uspokoić Santosa, przekonując go, że Rómulo myli się co do prawdziwej przyczyny śmierci jego matki. Tymczasem Margarita niespodziewanie odwoła zaplanowaną przymiarkę sukni ślubnej.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 534 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 534. odcinka serialu „La Promesa - pałac tajemnic” odbędzie się w piątek, 4 grudnia 2026 roku o godzinie 15:05 na antenie TVP2.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się na początku XX wieku w posiadłości rodu Luján. Opowiada o Janie, młodej kobiecie szukającej zemsty za śmierć matki i próbującej odnaleźć porwanego przed laty brata. Wszystko komplikuje się, gdy Jana zakochuje się w Manuelu, synu markiza, co zmusza ją do wyboru między dawnymi postanowieniami a nowym uczuciem. Serial pokazuje skomplikowane relacje między arystokracją a służbą, pełne zdrad, małżeństw z rozsądku oraz mrocznych tajemnic. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)