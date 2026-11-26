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W poprzednim odcinku Hancer obiecała Cihanowi, że zerwie wszelkie kontakty z Melihem i nie będzie się z nim więcej widywać. Rozmowa Engina z Beren sprawiła, że Sila stała się chorobliwie zazdrosna i zaczęła drżeć o swoją przyszłość. Derya i Cemil skupili się na dopinaniu na ostatni guzik szczegółów nagrania nowego filmiku. Z kolei Hancer próbowała wyciągnąć od Mukadder prawdę o Sinem, ale kobieta wszystkiemu kategorycznie zaprzeczyła. Czego teraz się spodziewać?
„Panna młoda” odcinek 266 - streszczenie
Pojawienie się Hancer w rezydencji wywoła lawinę emocji, która udzieli się wszystkim domownikom. Cemil i Derya w końcu nagrają z blogerami materiał o farbowaniu włosów i będą z niecierpliwością czekać na reakcję internautów. Relacje małżonków mocno się skomplikują, gdy Hancer zacznie odczuwać coraz większy zawód zachowaniem Cihana. Kobieta nie zdoła już stłumić w sobie żalu, a jej smutek stanie się widoczny gołym okiem. Jednocześnie Melih nie odpuści i zacznie krok po kroku sprawdzać, co tak naprawdę się wydarzyło.
„Panna młoda” odcinek 266 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 266. odcinka serialu „Panna młoda” będzie miała miejsce o godz. 17:20 na antenie stacji TVP2 w piątek, 4 grudnia 2026 r.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to poruszający turecki serial opowiadający o losach Hancer, która po stracie rodziców od najmłodszych lat musiała radzić sobie w życiu zupełnie sama. Jej świat zmieni się całkowicie, gdy postanowi ratować chorego brata i zgodzi się na aranżowane małżeństwo z członkiem wpływowego rodu Develioglu. Cihan, jedyny spadkobierca fortuny, przystaje na układ wymyślony przez jego matkę Mukadder, szukającą odpowiedniej kandydatki na matkę swojego wnuka. Choć początki w rezydencji okażą się wyjątkowo bolesne, zwłaszcza przez intrygi byłej żony Cihana, Beyzy, między małżonkami z czasem zrodzi się szczera miłość. Serial pokazuje trudną walkę o uczucia w świecie zdominowanym przez surowe zasady i rodzinne interesy. W obsadzie produkcji znaleźli się m.in.:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker, Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)