W poprzednim odcinku Hancer obiecała Cihanowi, że zerwie wszelkie kontakty z Melihem i nie będzie się z nim więcej widywać. Rozmowa Engina z Beren sprawiła, że Sila stała się chorobliwie zazdrosna i zaczęła drżeć o swoją przyszłość. Derya i Cemil skupili się na dopinaniu na ostatni guzik szczegółów nagrania nowego filmiku. Z kolei Hancer próbowała wyciągnąć od Mukadder prawdę o Sinem, ale kobieta wszystkiemu kategorycznie zaprzeczyła. Czego teraz się spodziewać?

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„Panna młoda” odcinek 266 - streszczenie

Pojawienie się Hancer w rezydencji wywoła lawinę emocji, która udzieli się wszystkim domownikom. Cemil i Derya w końcu nagrają z blogerami materiał o farbowaniu włosów i będą z niecierpliwością czekać na reakcję internautów. Relacje małżonków mocno się skomplikują, gdy Hancer zacznie odczuwać coraz większy zawód zachowaniem Cihana. Kobieta nie zdoła już stłumić w sobie żalu, a jej smutek stanie się widoczny gołym okiem. Jednocześnie Melih nie odpuści i zacznie krok po kroku sprawdzać, co tak naprawdę się wydarzyło.

„Panna młoda” odcinek 266 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 266. odcinka serialu „Panna młoda” będzie miała miejsce o godz. 17:20 na antenie stacji TVP2 w piątek, 4 grudnia 2026 r.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to poruszający turecki serial opowiadający o losach Hancer, która po stracie rodziców od najmłodszych lat musiała radzić sobie w życiu zupełnie sama. Jej świat zmieni się całkowicie, gdy postanowi ratować chorego brata i zgodzi się na aranżowane małżeństwo z członkiem wpływowego rodu Develioglu. Cihan, jedyny spadkobierca fortuny, przystaje na układ wymyślony przez jego matkę Mukadder, szukającą odpowiedniej kandydatki na matkę swojego wnuka. Choć początki w rezydencji okażą się wyjątkowo bolesne, zwłaszcza przez intrygi byłej żony Cihana, Beyzy, między małżonkami z czasem zrodzi się szczera miłość. Serial pokazuje trudną walkę o uczucia w świecie zdominowanym przez surowe zasady i rodzinne interesy. W obsadzie produkcji znaleźli się m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)