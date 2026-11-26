Manuel nie zmieni zdania w 531 odcinku „La Promesy”. Jana może być spokojna o ich przyszłość

Związek Jany i Manuela nadal będzie solą w oku Cruz i Alonsa, którzy nie akceptują wyboru syna i wciąż liczą na to, że uda im się odwieść go od małżeństwa ze służącą. Szczególnie Cruz nie zamierza odpuszczać. Kobieta zarzuca Janie interesowność i uważa, że dziewczyna nie pasuje do ich rodziny. Manuel nie zamierza jednak pozwolić rodzicom decydować o swoim życiu. W 529. odcinku „La Promesy” poinformował rodzinę o związku z Janą i jasno dał do zrozumienia, że jest gotowy zrezygnować z tytułu oraz przywilejów, byle tylko móc poślubić ukochaną. W 531. odcinku ponownie utwierdzi Janę w przekonaniu, że nie zamierza się wycofać. Zapewni ją, że jego decyzja jest ostateczna i nie zmieni zdania pod wpływem nacisków rodziny. Dla Jany będzie to ważny sygnał, że Manuel naprawdę jest gotowy walczyć o ich wspólną przyszłość. Pozostaje jednak pytanie, jak daleko posuną się markizostwo, by powstrzymać syna.

Księżna de Carril zaatakuje Lopego w 531 odcinku „La Promesy”. Nie chce, by jej córka była z kucharzem

Kolejne problemy czekają Verę i Lopego. Ich związek od początku nie podoba się księżnej de Carril, która uważa, że córka powinna wrócić do rodzinnego domu i zapomnieć o życiu u boku kucharza. W 515. odcinku „La Promesy” kobieta dowiedziała się o relacji Very i Lopego. Od tamtej pory próbuje odzyskać kontrolę nad życiem dziewczyny, ale Vera nie zamierza rezygnować z ukochanego tylko dlatego, że matka nie akceptuje jej wyboru. Tym razem księżna postanowi zmienić taktykę. Zamiast przekonywać córkę, zwróci się bezpośrednio do Lopego. Będzie namawiać kucharza, by zakończył związek z Verą. Mężczyzna znajdzie się w trudnym położeniu. Będzie musiał zmierzyć się z presją ze strony matki ukochanej, która najwyraźniej nie cofnie się przed niczym, by rozdzielić parę. Czy Lope ulegnie jej żądaniom?

Matilde wyjawi Martinie prawdę o sobie w 531 odcinku „La Promesy”. Ich relacja może się zmienić

Tymczasem Martina coraz bardziej zbliża się do Julii. Ich znajomość nie od początku układała się idealnie. W 527. odcinku „La Promesy” Martina poczuła zazdrość, gdy zauważyła, że Curro i Julia spędzają ze sobą coraz więcej czasu. Emocje wzięły górę, ale dziewczyna ostatecznie zrozumiała, że niesłusznie oceniła nową znajomą. Przeprosiła ją i poprosiła, żeby nie opuszczała La Promesy. W 531. odcinku Julia zdecyduje się na szczere wyznanie. Zdradzi Martinie swoją prawdziwą tożsamość oraz powód, dla którego pojawiła się w pałacu. To ona jest Matildą, tą której narzeczony, Paco, poległ na wojnie! Dla Martiny będzie to okazja, by lepiej zrozumieć nową znajomą. Czy po tym wyznaniu ich relacja stanie się jeszcze bliższa?

María odwoła spotkanie z Salvadorem w 531 odcinku „La Promesy”

Nie wszystko ułoży się po myśli Salvadora. María zdecyduje się odwołać randkę z mężczyzną. Jej decyzja może pokrzyżować plany zakochanego lokaja, który liczył na wspólnie spędzony czas. Spotkanie, na które czekał, nie dojdzie więc do skutku.

Santos opowie Petrze o śmierci matki w 531 odcinku „La Promesy”

Ważne wyznanie padnie również z ust Santosa. Mężczyzna opowie Petrze, że jego matka zmarła na gruźlicę. To osobiste wspomnienie pozwoli lepiej poznać jego rodzinną historię i może mieć znaczenie dla relacji, która coraz bardziej zbliża go do ochmistrzyni. Petra pozna kolejny bolesny fragment przeszłości Santosa, a ich znajomość nabierze bardziej osobistego charakteru.

La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 531. Kiedy i gdzie oglądać?

Odcinek 531. serialu „La Promesa – pałac tajemnic” zostanie wyemitowany we wtorek, 1 grudnia 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Nowy epizod będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD. W streamingu dostępne są również poprzednie odsłony serialu.

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