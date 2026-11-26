Nagły poród Lucynki w 4300. odcinku „Pierwszej miłości”. Plan bohaterki zawiedzie

Końcówkę ciąży Lucynka (Delfina Wilkońska) zdecydowała się spędzić u wuja Zdzicha (Bogdan Kalus) na Podlasiu, aby odpocząć od codziennych spraw. Zbliżający się termin budził w niej jednak coraz większy stres, a ponadto bardzo chciała uniknąć obecności Maurycego (Dawid Dziarkowski) przy rozwiązaniu. W 4299. odcinku „Pierwszej miłości” namówiła więc Bronkę, aby ta pomogła jej zorganizować poród na miejscu i uniknąć tym samym powrotu do Wrocławia.

Założenia bohaterki szybko jednak zawiodą, ponieważ w 4300. odcinku „Pierwszej miłości” akcja porodowa zacznie się niespodziewanie, a okoliczności okażą się znacznie trudniejsze, niż przewidywała. W pobliżu zabraknie kogokolwiek, kto mógłby udzielić jej właściwej pomocy, a jedynym świadkiem tych dramatycznych chwil będzie Zdzicho. Wujek stanie przed zadaniem, z którym kompletnie sobie nie poradzi, a zamiast wyczekiwanego spokojnego rozwiązania rozpocznie się walka z czasem.

Maurycy jedzie na Podlasie. Zdzicho przekaże mu dramatyczne informacje

W tym samym czasie Maurycy zacznie odczuwać coraz większy niepokój z powodu urwanego kontaktu z ciężarną. Mężczyzna nie zdoła dodzwonić się ani do Lucynki, ani do Bronki. Choć początkowo nie będzie świadomy rozgrywających się wydarzeń, milczenie obu kobiet wywoła u niego poważne obawy i skłoni go do natychmiastowego wyjazdu na Podlasie, by osobiście sprawdzić, dlaczego nikt nie odbiera telefonu.

Po dotarciu na miejsce spotka roztrzęsionego i przerażonego Zdzicha, który z trudem opowie mu o całym zajściu. Wujek wyjaśni, że Lucynka zaczęła już rodzić, lecz pogotowie nie zdołało przyjechać na czas. Dla Maurycego, który zjawia się na Podlasiu jedynie z powodu braku wiadomości, takie odkrycie okaże się ogromnym szokiem i sytuacją wymagającą natychmiastowego działania. Kluczowe stanie się wówczas to, w jakim stanie znajduje się rodząca oraz czy cała historia skończy się szczęśliwie dla niej i dla dziecka.

Kiedy oglądać 4300. odcinek „Pierwszej miłości”? Data i godzina emisji w Polsacie

Telewizja Polsat pokaże 4300. odcinek serialu „Pierwsza miłość” w czwartek, 3 grudnia 2026 roku o godzinie 18:00. Produkcję można śledzić od poniedziałku do piątku o stałej porze, a poszczególne odsłony są udostępniane również na platformie streamingowej Polsat Box Go.

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