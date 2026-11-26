Profesor Kochański zmienia nastawienie do Radka i Mai. Co wydarzy się w 4299. odcinku serialu „Pierwsza miłość”?

Kariera Radka (Karol Biskup) w placówce We-Med stanęła pod znakiem zapytania po komplikacjach przy operacji pacjentki. Po tym, jak sprawa trafiła ze skargą do Izby Lekarskiej, młody lekarz obawiał się o swoją zawodową przyszłość. Sytuację utrudniał fakt, że o jego losie miał rozstrzygać profesor Kochański (Rafał Królikowski), prywatnie ojciec skonfliktowanego z Radkiem Floriana (Michał Kurek).

W 4292. odcinku serialu „Pierwsza miłość” lekarz usłyszał jednak zaskakujące uzasadnienie decyzji. Kochański nie zwolnił podwładnego, lecz postawił go za wzór dla innych medyków, doceniając, że ten przedłożył zdrowie pacjentki nad własną karierę. Od tego momentu stosunki między oboma mężczyznami zaczną przybierać zupełnie nowy obrót.

Kolacja u profesora Kochańskiego i propozycja pracy dla Radka. Niezręczna sytuacja w 4299. odcinku „Pierwszej miłości”

W 4299. odcinku profesor postanowi zbliżyć się do Radka oraz Mai (Julia Kamińska). Dyrektor We-Medu zaprosi oboje na kolację do swojego domu, co nada ich relacji bardziej prywatny ton, a samej Mai zacznie zwierzać się ze swoich kłopotów rodzinnych. Na osobistych rozmowach jednak się nie skończy, ponieważ przełożony złoży Radkowi propozycję dodatkowej pracy w swoim szpitalu, otwierając przed nim szansę na dalszy rozwój.

Zachowanie ojca Floriana sprawi, że para poczuje rosnące wsparcie z jego strony. Zakochani nabiorą przekonania, że zyskali wpływowego sprzymierzeńca mogącego pomóc im w karierze. Dobra atmosfera spotkania nie potrwa jednak do końca, gdyż w trakcie kolacji dojdzie do niezręcznego zdarzenia, które zakłóci przebieg wieczoru.

Kiedy oglądać 4299. odcinek serialu „Pierwsza miłość”? Data i godzina emisji w Polsacie

Telewizja Polsat wyemituje 4299. odcinek serialu „Pierwsza miłość” w środę, 2 grudnia 2026 roku o godzinie 18.00. Produkcję można oglądać na tej antenie od poniedziałku do piątku o stałej porze, a poszczególne odsłony są udostępniane również na platformie streamingowej Polsat Box Go.

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