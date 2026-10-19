Brutalny atak w "Na Wspólnej". Weronika będzie walczyć o życie w szpitalu

Ewelina i Jagoda popędzą do szpitala. Brutalny atak Grega w odcinku 4311 serialu "Na Wspólnej"

W 4312. epizodzie popularnego serialu dojdzie do mrożących krew w żyłach scen w mieszkaniu Weroniki. Kalski wtargnie do domu Roztockiej i zaatakuje ją z niebywałym okrucieństwem, dusząc prawniczkę aż do momentu, w którym całkowicie straci ona przytomność. Na wpół martwą kobietę odnajdzie Robert (Dariusz Wnuk), który już od dłuższego czasu wspierał swoją byłą partnerkę w trudnych zmaganiach prawnych, dotyczących tragicznej sytuacji życiowej Eweliny i jej córki Jagody. Kalskie natychmiast dowiedzą się o tragedii i zjawią się w placówce medycznej.

Po makabrycznym odkryciu Tadeusiak bezzwłocznie wezwie służby ratunkowe, a pobita Weronika trafi pod specjalistyczną opiekę lekarzy. Na szpitalnym korytarzu szybko zgromadzą się jej najbliżsi, w tym Lew (Przemysław Sadowski) oraz Kacper (Tomasz Archacki), którzy z ogromnym niepokojem będą oczekiwać na rokowania medyków. Niedługo później dołączy do nich również Robert, a w ślad za nim na miejsce tragedii dotrą zdruzgotane całą sytuacją Ewelina i Jagoda, które zostaną powiadomione o tym dramatycznym finale.

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Kalskie poczują się winne dramatu Roztockiej. Szokujące doniesienia medyczne w 4312 odcinku "Na Wspólnej"

Z relacji przekazanej przez Roberta, Kalska dowie się, w jak brutalny sposób jej mąż potraktował bezbronną kobietę we własnym domu. Nalepa z kolei przekaże zgromadzonym najnowsze, bardzo pesymistyczne wieści o stanie zdrowia nieprzytomnej pacjentki. Ewelina dotkliwie uświadomi sobie, że prawniczka zapłaciła najwyższą cenę za swoje niesamowite zaangażowanie, ponieważ do samego końca odmawiała odpuszczenia sprawy i pragnęła wyrwać je z rąk domowego oprawcy. Roztocka całkowicie zignorowała własne bezpieczeństwo, by ratować inne ofiary.

Przekazane wieści wywołają ogromny wstrząs u Eweliny, która w geście rozpaczy obejmie swoją zapłakaną córkę. Młoda dziewczyna wyjątkowo mocno weźmie do siebie ten incydent, pamiętając, że to Weronika zapewniła jej schronienie i opiekę, gdy jej biologiczna matka przebywała na oddziale zamkniętym, chroniąc ją tym samym przed agresywnym ojcem. Niestety, późniejsza decyzja samej Eweliny doprowadzi do ponownego powrotu pod dach okrutnego tyrana, co ostatecznie skończyły się tak potwornym rozlewem krwi.

Finał sprawy Kalskiego. Co wydarzy się w 4315 odcinku "Na Wspólnej"?

Fani serialu mogą zadawać sobie pytanie, czy to dramatyczne poświęcenie doprowadzi ostatecznie do śmierci uwielbianej przez widzów prawniczki. Na szczęście, twórcy produkcji nie przewidzieli najczarniejszego scenariusza dla tej postaci i z czasem jej stan ulegnie poprawie. Weronika w końcu wybudzi się ze śpiączki i powoli zacznie wracać do zdrowia, co przyniesie ogromną ulgę wszystkim jej bliskim czuwającym na szpitalnym korytarzu.

Sprawiedliwość w końcu dosięgnie agresywnego Kalskiego, który zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Tadeusiak w asyście Sławka (Mariusz Słupiński) osobiście dopilnują, aby Greg został zatrzymany przez organy ścigania i trafił prosto do aresztu, z którego już nie zdoła się łatwo wydostać. Dzięki zdecydowanym działaniom policjantów arogancki brutal definitywnie zniknie z życia poszkodowanych kobiet, gwarantując Roztockiej oraz Kalskim upragniony spokój.

Emisja nowego odcinka "Na Wspólnej" na antenie stacji TVN

Widzowie będą mogli zobaczyć te pełne emocji sceny na własne oczy już w połowie listopada. Zgodnie z oficjalnym harmonogramem stacji TVN, premierowa emisja tego konkretnego odcinka została zaplanowana na poniedziałek, szesnastego listopada 2026 roku. Punktualnie o godzinie 20.15 fani zasiądą przed telewizorami, by śledzić dalsze losy poturbowanej Weroniki i ujęcie niebezpiecznego sprawcy.