W poprzednim odcinku pogotowie lotnicze ruszyło po podtopionego chłopaka. Gośka, Marta i Sokół transportowali go do szpitala w ciężkim stanie, ale w helikopterze pacjent nagle poczuł się gorzej. Ratownicy podejrzewali, że wcześniej mógł zażyć leki przeciwlękowe. Na SOR-ze czekali już Ania Knapik i Maciek Bilewicz, którego Kasia z dziećmi próbowała namówić na wieczorne wyjście na pizzę. Lekarz szybko miał jednak znacznie poważniejszy problem, bo pacjentka przygotowywana do wypisu zaczęła mieć urojenia, silne objawy neurologiczne i niedowład kończyn. Po konsultacji z Krzysztofem Wrońskim Maciek rozpoznał chorobę i próbował załatwić dziewczynie miejsce w specjalistycznym szpitalu w Warszawie. Tymczasem Hanka wezwała Tomka na komisariat, by złożył zeznania w sprawie zatrzymania ojczyma i użycia broni przez policjantkę, ale Marta nie mogła się z nim skontaktować. Pod koniec odcinka w szpitalu pojawił się agresywny były pacjent Maćka, wszczął awanturę i brutalnie zaatakował lekarza.

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„Szpital św. Anny” odcinek 174 - streszczenie

W szpitalu dojdzie do brutalnej napaści na Maćka, a Krystyna natychmiast wezwie policję. Nieprzytomnym lekarzem zajmie się Ania, która zleci pilne badania oraz konsultacje neurochirurga i ortopedy. Wciąż nie będzie wiadomo, jak poważne są uszkodzenia nerwów i ścięgien w jego zranionej ręce. Maćka czeka pilna operacja rekonstrukcji nerwu. Dopiero po zabiegu okaże się, czy odzyska pełną sprawność. Pracownik szpitala, który obezwładni napastnika, zacznie odczuwać silny ból w klatce piersiowej i trafi na kardiologię do Kai. Piotrowska zaproponuje mu ablację, ale pacjent przestraszy się zabiegu i poprosi o czas do namysłu. Kaśka po wiadomości o ataku od razu przyjedzie do szpitala, a policja zabierze sprawcę. Na SOR trafi też 11-latka z nawracającą gorączką, wysypką i spadkiem wagi. Objawy dziewczynki wskażą na chorobę autozapalną. Przed komisją w sprawie Łukasza Wojtek nabierze przekonania, że Wroński jest niewinny, i zechce stanąć po jego stronie, choć po szpitalu krążą plotki o jego zwolnieniu. Wieczorem porozmawia o tym z Kają, która będzie na nocnym dyżurze. Aldona będzie naciskać na lekarkę, by zaświadczyła o molestowaniu ze strony Wrońskiego, ale Piotrowska przed komisją zechce jeszcze spotkać się z Łukaszem.

„Szpital św. Anny” odcinek 174 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

174. odcinek „Szpitala św. Anny” TVN wyemituje w piątek, 30 października 2026 roku, o godzinie 16:50. W tym odcinku po brutalnym ataku Maciek trafi pod opiekę lekarzy. Nadal nie będzie wiadomo, czy odzyska pełną sprawność ręki.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Główne bohaterki to lekarki i ratowniczka medyczna, które podczas trudnych dyżurów muszą szybko podejmować ważne decyzje. Ich praca przeplata się z problemami rodzinnymi, miłością i przyjaźnią. Na co dzień mierzą się też z presją, konfliktami w zespole oraz odpowiedzialnością za życie pacjentów. Mimo różnic kobiety mogą liczyć na swoje wsparcie. W serialu grają m.in.:

Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz

Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk

Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka

Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska

Klaudia Koścista jako Marta Galica

Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn

Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska

Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker

Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk

Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń

Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski

Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor

Jakub Świderski jako Łukasz Wroński

Maciej Makowski jako Bartek Hajduk