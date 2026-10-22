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W poprzednim odcinku pogotowie lotnicze ruszyło po podtopionego chłopaka. Gośka, Marta i Sokół transportowali go do szpitala w ciężkim stanie, ale w helikopterze pacjent nagle poczuł się gorzej. Ratownicy podejrzewali, że wcześniej mógł zażyć leki przeciwlękowe. Na SOR-ze czekali już Ania Knapik i Maciek Bilewicz, którego Kasia z dziećmi próbowała namówić na wieczorne wyjście na pizzę. Lekarz szybko miał jednak znacznie poważniejszy problem, bo pacjentka przygotowywana do wypisu zaczęła mieć urojenia, silne objawy neurologiczne i niedowład kończyn. Po konsultacji z Krzysztofem Wrońskim Maciek rozpoznał chorobę i próbował załatwić dziewczynie miejsce w specjalistycznym szpitalu w Warszawie. Tymczasem Hanka wezwała Tomka na komisariat, by złożył zeznania w sprawie zatrzymania ojczyma i użycia broni przez policjantkę, ale Marta nie mogła się z nim skontaktować. Pod koniec odcinka w szpitalu pojawił się agresywny były pacjent Maćka, wszczął awanturę i brutalnie zaatakował lekarza.
„Szpital św. Anny” odcinek 174 - streszczenie
W szpitalu dojdzie do brutalnej napaści na Maćka, a Krystyna natychmiast wezwie policję. Nieprzytomnym lekarzem zajmie się Ania, która zleci pilne badania oraz konsultacje neurochirurga i ortopedy. Wciąż nie będzie wiadomo, jak poważne są uszkodzenia nerwów i ścięgien w jego zranionej ręce. Maćka czeka pilna operacja rekonstrukcji nerwu. Dopiero po zabiegu okaże się, czy odzyska pełną sprawność. Pracownik szpitala, który obezwładni napastnika, zacznie odczuwać silny ból w klatce piersiowej i trafi na kardiologię do Kai. Piotrowska zaproponuje mu ablację, ale pacjent przestraszy się zabiegu i poprosi o czas do namysłu. Kaśka po wiadomości o ataku od razu przyjedzie do szpitala, a policja zabierze sprawcę. Na SOR trafi też 11-latka z nawracającą gorączką, wysypką i spadkiem wagi. Objawy dziewczynki wskażą na chorobę autozapalną. Przed komisją w sprawie Łukasza Wojtek nabierze przekonania, że Wroński jest niewinny, i zechce stanąć po jego stronie, choć po szpitalu krążą plotki o jego zwolnieniu. Wieczorem porozmawia o tym z Kają, która będzie na nocnym dyżurze. Aldona będzie naciskać na lekarkę, by zaświadczyła o molestowaniu ze strony Wrońskiego, ale Piotrowska przed komisją zechce jeszcze spotkać się z Łukaszem.
„Szpital św. Anny” odcinek 174 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
174. odcinek „Szpitala św. Anny” TVN wyemituje w piątek, 30 października 2026 roku, o godzinie 16:50. W tym odcinku po brutalnym ataku Maciek trafi pod opiekę lekarzy. Nadal nie będzie wiadomo, czy odzyska pełną sprawność ręki.
„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada
„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Główne bohaterki to lekarki i ratowniczka medyczna, które podczas trudnych dyżurów muszą szybko podejmować ważne decyzje. Ich praca przeplata się z problemami rodzinnymi, miłością i przyjaźnią. Na co dzień mierzą się też z presją, konfliktami w zespole oraz odpowiedzialnością za życie pacjentów. Mimo różnic kobiety mogą liczyć na swoje wsparcie. W serialu grają m.in.:
- Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz
- Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk
- Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka
- Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska
- Klaudia Koścista jako Marta Galica
- Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn
- Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska
- Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker
- Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk
- Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń
- Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski
- Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor
- Jakub Świderski jako Łukasz Wroński
- Maciej Makowski jako Bartek Hajduk