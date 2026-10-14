Pierwsza miłość, odcinek 4264: Marysia i Paweł znów się spotkają! Weźmie ich na wspomnienia

Awantura z Kacprem w 4264. odcinku "Pierwszej miłości". Marysia znajdzie pocieszenie u Pawła

Nadchodzący 4264. odcinek "Pierwszej miłości" przyniesie Marysi sporo stresu. Domańska wciąż będzie przeżywać osobisty koszmar Melki, która po napaści Reterskiej roniła i usłyszała druzgocące wieści o swoim zdrowiu. Jakby tego było mało, Marysia pokłóci się z Kacprem. Nowaczykowi nie spodoba się to, że jego żona na własną rękę postanowiła rozprawić się z tajemniczym mężczyzną pod szkołą Julki. Domańska z kolei wypomni mu brak zaangażowania. Po ostrej wymianie zdań kobieta zostanie sama ze swoimi problemami.

W trudnych chwilach zjawi się Paweł. Byli partnerzy w 4264. odcinku "Pierwszej miłości" wpadną na siebie w parku, gdzie ucinają sobie pogawędkę. Krzyżanowski od razu dostrzeże zły nastrój dawnej ukochanej. Marysia wreszcie wyrzuci z siebie tłumione uczucia, a Paweł okaże jej zrozumienie i wsparcie, co będzie dla niej ogromną ulgą, zwłaszcza po sprzeczce z mężem.

Wspomnienia z przeszłości powrócą w 4264. odcinku "Pierwszej miłości" w cieniu tragedii Melki

Podczas spotkania w parku w 4264. odcinku "Pierwszej miłości" rozmowa zejdzie na temat Melki. Marysia ciągle będzie zszokowana tym, co przytrafiło się dziewczynie. Paweł postara się jednak znaleźć w całej tragedii głębszy sens, twierdząc, że każde, nawet najgorsze doświadczenie, pojawia się w naszym życiu w konkretnym celu, chociaż z początku trudno to dostrzec.

- – W życiu rzeczy zawsze dzieją się po coś, nawet te złe. I możemy tego nie rozumieć w danym momencie, ale takie doświadczenia to... – Mhmmm.... – Co? Banały? – Nie, nie, ty miałeś kiedyś takie powiedzonko i właśnie mi się przypomniało... – Jakie? – No właśnie o tym, że no... hmm, no nie pamiętam, o zbieraniu doświadczenia. Że jak upadasz, to zawsze wstawaj z pełnymi rękami. – Takie głupoty o mnie zapamiętałaś. – Miałeś wiele takich.

Jego słowa sprawią, że Marysia zacznie wspominać przeszłość. Domańska przypomni sobie, że przed laty Paweł często dzielił się swoimi złotymi myślami. W końcu odnajdzie w pamięci jedną, szczególną mądrość: by po upadku wstawać z pełnymi rękami. Krzyżanowski będzie w szoku, że jego była żona zachowała w głowie takie detale, mimo upływu czasu.

Szczegóły z przeszłości zaskoczą Pawła w 4264. odcinku "Pierwszej miłości"

Końcówka rozmowy w 4264. odcinku "Pierwszej miłości" przyniesie niezręczną, lecz wymowną ciszę. Paweł ze śmiechem rzuci, że Domańska zapamiętała same "bzdury", na co ona z rozbawieniem odparuje, że było ich o wiele więcej. Ta krótka pogawędka to dowód na to, jak silna więź nadal łączy tę dwójkę.

Kiedy emisja 4264. odcinka "Pierwszej miłości"?

Premiera 4264. odcinka serialu "Pierwsza miłość" zaplanowana jest na środę, 14 października 2026 roku. Widzowie będą mogli obejrzeć go na antenie Polsatu o 18.00.