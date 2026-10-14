Lawenda po sezonie wygląda nieciekawie? Sprawdź, jak przygotować ją do kolejnych miesięcy

Jesienią lawenda może tracić swój atrakcyjny wygląd, ale zaschnięte kwiatostany i mniej intensywny kolor pędów nie muszą oznaczać, że krzew obumiera lub wymaga wymiany na nowy.

Odpowiednie przycinanie po sezonie pomaga zachować ładny pokrój rośliny, jednak zbyt mocne skracanie zdrewniałych pędów może osłabić lawendę i utrudnić jej późniejsze odrastanie.

Jednym z największych zagrożeń dla lawendy w chłodniejszych miesiącach jest nadmiar wilgoci, dlatego warto zadbać o przepuszczalne podłoże, odpływ wody i odpowiednie stanowisko.

Przygotowanie lawendy do zimy nie wymaga wielu skomplikowanych zabiegów, ale warto uwzględnić miejsce jej uprawy, odporność odmiany na mróz oraz warunki, w jakich roślina będzie spędzać kolejne miesiące.

Nie przycinaj lawendy zbyt mocno jesienią

Po zakończeniu kwitnienia lawendę można delikatnie uporządkować. Warto usunąć zaschnięte kwiatostany i skrócić część zielonych przyrostów, aby zachować zwarty kształt krzewu. Trzeba jednak uważać, by nie ciąć zbyt głęboko w stare, zdrewniałe części pędów. Lawenda słabo odrasta z takiego drewna, dlatego radykalne przycinanie może pozostawić trwałe ubytki i osłabić roślinę. Jeśli sezonowe cięcie zostało już wykonane pod koniec lata, jesienią nie trzeba ponownie mocno skracać krzewu.

W przypadku starszych egzemplarzy szczególnie ważna jest ostrożność. Jeśli lawenda stała się rozłożysta, ma dużo zdrewniałych gałązek i przestała zachowywać zwarty pokrój, nie próbuj od razu przywracać jej idealnego kształtu jednym cięciem. Większe korekty najlepiej zaplanować na odpowiedni termin wiosenny, gdy będzie można ocenić, które fragmenty przetrwały zimę. Wtedy łatwiej też odróżnić naturalnie zdrewniałe pędy od tych, które zostały uszkodzone przez mróz.

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Lawenda jesienią - największym problemem może być nadmiar wilgoci

Lawenda lubi słoneczne stanowiska i przepuszczalne podłoże. Zdecydowanie gorzej znosi ziemię, w której długo utrzymuje się woda. Jesienią i zimą częste opady połączone z ciężką, mokrą glebą mogą sprzyjać gniciu korzeni i osłabieniu krzewu. Jeśli lawenda rośnie w donicy, upewnij się, że pojemnik ma otwory odpływowe, a woda nie zalega na podstawce. Donicę warto ustawić w osłoniętym miejscu, gdzie roślina nie będzie niepotrzebnie narażona na długotrwałe zalewanie.

W gruncie znaczenie ma również stanowisko. Jeśli ziemia jest ciężka i gliniasta, a woda często gromadzi się wokół rośliny, nawet najlepsze zabezpieczenie przed mrozem może nie rozwiązać problemu. Lawenda angielska i jej mieszańce zwykle są bardziej odporne na chłód niż niektóre delikatniejsze typy, ale warunki zimowe nadal mają znaczenie. Warto sprawdzić odmianę, zwłaszcza jeśli nie pamiętasz, jaką roślinę kupiono do ogrodu.

Jak pomóc lawendzie przetrwać zimę?

Lawenda rosnąca w gruncie często nie wymaga skomplikowanych zabiegów, jeśli ma odpowiednie stanowisko i dobrze przepuszczalną ziemię. Zamiast szczelnie owijać krzew folią, lepiej zadbać o odpływ wody i osłonić go przed wyjątkowo niekorzystnymi warunkami, jeśli wymaga tego odmiana oraz lokalny klimat. Rośliny w donicach są bardziej narażone na przemarzanie korzeni, dlatego warto przenieść je w zaciszne miejsce i kontrolować wilgotność podłoża.

Nie trzeba też nawozić lawendy na zapas. Roślina preferuje raczej ubogie lub umiarkowanie żyzne podłoże i zwykle nie potrzebuje intensywnego dokarmiania. Jesienią lepiej skupić się na uporządkowaniu krzewu, ograniczeniu nadmiaru wilgoci i ocenie jego stanu. Jeśli po zimie część pędów będzie wyglądała gorzej, nie spiesz się z wyrzucaniem całej rośliny. Poczekaj, aż będzie można ocenić, które fragmenty rzeczywiście nie przetrwały chłodów.