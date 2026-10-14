Barwy szczęścia, odcinek 3420: Justin sprowadzi Karolinę na ziemię. Brutalne słowa o Brunie

Barwy szczęścia, odcinek 3420: Justin przejmuje obowiązki Karoliny w hotelu

W 3420. odcinku „Barw szczęścia” widzowie zobaczą, jak drastycznie pogorszy się sytuacja Karoliny. Kobieta zostanie wysłana na przymusowy urlop i straci dostęp do systemów hotelowych. To bezpośredni skutek jej niedawnej intrygi ze sfałszowanym nagraniem, które miało zniszczyć Justina i doprowadzić do jego rozstania z Olą (Michalina Robakiewicz). Bruno stanowczo odsunie żonę od firmowych spraw, nie chcąc ryzykować kolejnych wizerunkowych wpadek.

Z perspektywy Karoliny to gigantyczna porażka. Jej misterny plan pozbycia się Skotnickiego obrócił się przeciwko niej. Zamiast wyrzucenia Justina, to ona znalazła się na lodzie. W dodatku to właśnie Skotnicki przejmie większość jej dotychczasowych zadań w hotelu. Zepchnięta na boczny tor Stańska nie zamierza jednak potulnie zaakceptować takiego obrotu spraw.

Karolina grozi Justinowi w 3420. odcinku Barw szczęścia. Jest pewna swego

Wbrew zakazom Bruna, Karolina pojawi się w miejscu pracy. Justin nie omieszka od razu przypomnieć jej, że oficjalnie jest zawieszona w obowiązkach. Zuchwała Stańska stwierdzi jednak, że nie powinna go ta sytuacja zbytnio cieszyć, ponieważ jej nieobecność będzie tylko chwilowa. Z uśmiechem oznajmi rywalowi, że niebawem znów przejmie stery.

Kobieta w 3420. odcinku „Barw szczęścia” wykaże się ogromną pewnością siebie. Będzie święcie przekonana, że jako żona posiada odpowiednie argumenty, by szybko udobruchać męża. Karolina założy, że wkrótce odzyska swoje stanowisko, a wtedy to Skotnicki gorzko pożałuje. Justin wcale nie ulęknie się tych zapowiedzi. Odpowie jej czymś, co trafi w najsłabszy punkt Stańskiej.

– Karolina, ty tu już nie pracujesz. – Nie przyzwyczajaj się. Wrócę szybciej niż myślisz. – Karolina, jeśli trafisz za kratki, to Bruno nawet ci nie pozwoli zbliżyć się do hotelu. – Uwierz mi, że wiem, jak go przekonać, żeby zmienił zdanie, a wtedy ty będziesz miał problemy. – Dla Bruna ten hotel jest oczkiem w głowie. Poświęcił dla niego jedno małżeństwo, poświęci i ciebie. – Jeszcze ci zetrę ten uśmieszek z twarzy.

Justin w 3420. odcinku Barw szczęścia wbije szpilę Karolinie. Wspomni o małżeństwie

Skotnicki bez skrupułów obnaży złudzenia Karoliny w nowym odcinku. Mężczyzna wytknie jej, że zbytnio przecenia swoje znaczenie dla Bruna. Przypomni rywalce, że dla Stańskiego to hotel stanowi życiowy priorytet i to on zawsze będzie na pierwszym miejscu, zwłaszcza gdy działania żony realnie zagrażają interesom firmy.

Justin w 3420. odcinku „Barw szczęścia” zdecyduje się na bezlitosną ocenę. Stwierdzi, że skoro Bruno potrafił już kiedyś zrezygnować z małżeństwa w imię dobra swojego biznesu, to nie zawaha się zrobić tego po raz kolejny, jeśli zajdzie taka potrzeba. Te słowa podziałają na Karolinę jak płachta na byka, tym bardziej że dotychczasowe zachowanie jej męża zdaje się potwierdzać bezkompromisowe stanowisko w kwestii obrony reputacji hotelu.

Emisja 3420. odcinka Barw szczęścia. Kiedy oglądać?

Premiera 3420. odcinka serialu „Barwy szczęścia” zaplanowana jest na czwartek, 15 października 2026 roku. Epizod będzie można obejrzeć o godzinie 20:05 na antenie stacji TVP2.

Barwy szczęścia. Justin sprowokuje Karolinę! Jej dni na wolności będą policzone