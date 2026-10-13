"Panna młoda": streszczenie odcinka 229

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-13 9:10

Beyza chce, by odnowienie małżeńskiej przysięgi przebiegło bez komplikacji. W 229. odcinku „Panny młodej” jej plany mogą jednak pokrzyżować się przez kłótnię z Sinem. Tymczasem Cihan i Hancer utkną w lesie po awarii samochodu. Czy ceremonia dojdzie do skutku?

W poprzednim odcinku Beyza namawiała Cihana, by odnowili małżeńską przysięgę i spróbowali jeszcze raz poukładać swoje relacje. W tym samym czasie doszło do tragedii, bo zmarł pan Ihsan. Beyza wróciła do rezydencji, w której aż huczało od plotek. Cihan spotkał się z Fusun. Co tym razem czeka bohaterów?

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„Panna młoda” odcinek 229 - streszczenie

Beyza przygotuje uroczystość odnowienia małżeńskiej przysięgi i będzie mieć nadzieję, że wszystko przebiegnie spokojnie. Tymczasem Cihan i Hancer wrócą z pogrzebu pana Ihsana. W drodze ich samochód zepsuje się w środku lasu, więc będą musieli się zatrzymać. Yonca wręczy Cemilowi paczkę ze smakołykami. Między Beyzą a Sinem wybuchnie jednak konflikt, który zagrozi planowanej ceremonii.

„Panna młoda” odcinek 229 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

229. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany w środę, 21 października 2026 roku, na antenie TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 17:20. Tego dnia Cihan i Hancer będą musieli poradzić sobie z awarią samochodu w środku lasu.

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„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie opiekującej się chorym bratem. Dziewczyna zgadza się wyjść za Cihana, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uznaje Hancer za idealną żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Hancer odkrywa, że mieszka tam również była żona Cihana, Beyza. Z czasem między Hancer a Cihanem rodzi się miłość, choć Mukadder od początku planowała odesłać dziewczynę po narodzinach wnuka. W serialu występują m.in.:

  • Talya Çelebi jako Hançer
  • Türkseve jako Cihan
  • Can Tarakçı jako Cemil
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
  • Elif Çapkin jako Yonca
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya
  • Sidal Damar jako Sinem
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine
  • Türker Kantar jako Emir
  • Çisel Kuskan jako Beyza
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin
Cihan w kraciastej koszuli patrzy w bok z przejęciem. O losach bohatera serialu Panna młoda przeczytasz na Eska.
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