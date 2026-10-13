Spis treści
W poprzednim odcinku Beyza namawiała Cihana, by odnowili małżeńską przysięgę i spróbowali jeszcze raz poukładać swoje relacje. W tym samym czasie doszło do tragedii, bo zmarł pan Ihsan. Beyza wróciła do rezydencji, w której aż huczało od plotek. Cihan spotkał się z Fusun. Co tym razem czeka bohaterów?
„Panna młoda” odcinek 229 - streszczenie
Beyza przygotuje uroczystość odnowienia małżeńskiej przysięgi i będzie mieć nadzieję, że wszystko przebiegnie spokojnie. Tymczasem Cihan i Hancer wrócą z pogrzebu pana Ihsana. W drodze ich samochód zepsuje się w środku lasu, więc będą musieli się zatrzymać. Yonca wręczy Cemilowi paczkę ze smakołykami. Między Beyzą a Sinem wybuchnie jednak konflikt, który zagrozi planowanej ceremonii.
„Panna młoda” odcinek 229 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
229. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany w środę, 21 października 2026 roku, na antenie TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 17:20. Tego dnia Cihan i Hancer będą musieli poradzić sobie z awarią samochodu w środku lasu.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie opiekującej się chorym bratem. Dziewczyna zgadza się wyjść za Cihana, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uznaje Hancer za idealną żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Hancer odkrywa, że mieszka tam również była żona Cihana, Beyza. Z czasem między Hancer a Cihanem rodzi się miłość, choć Mukadder od początku planowała odesłać dziewczynę po narodzinach wnuka. W serialu występują m.in.:
- Talya Çelebi jako Hançer
- Türkseve jako Cihan
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Ceren Yuksekkaya jako Derya
- Sidal Damar jako Sinem
- Günes Ebrar Özgül jako Mine
- Türker Kantar jako Emir
- Çisel Kuskan jako Beyza
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin