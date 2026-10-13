W poprzednim odcinku Beyza namawiała Cihana, by odnowili małżeńską przysięgę i spróbowali jeszcze raz poukładać swoje relacje. W tym samym czasie doszło do tragedii, bo zmarł pan Ihsan. Beyza wróciła do rezydencji, w której aż huczało od plotek. Cihan spotkał się z Fusun. Co tym razem czeka bohaterów?

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„Panna młoda” odcinek 229 - streszczenie

Beyza przygotuje uroczystość odnowienia małżeńskiej przysięgi i będzie mieć nadzieję, że wszystko przebiegnie spokojnie. Tymczasem Cihan i Hancer wrócą z pogrzebu pana Ihsana. W drodze ich samochód zepsuje się w środku lasu, więc będą musieli się zatrzymać. Yonca wręczy Cemilowi paczkę ze smakołykami. Między Beyzą a Sinem wybuchnie jednak konflikt, który zagrozi planowanej ceremonii.

„Panna młoda” odcinek 229 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

229. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany w środę, 21 października 2026 roku, na antenie TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 17:20. Tego dnia Cihan i Hancer będą musieli poradzić sobie z awarią samochodu w środku lasu.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie opiekującej się chorym bratem. Dziewczyna zgadza się wyjść za Cihana, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uznaje Hancer za idealną żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Hancer odkrywa, że mieszka tam również była żona Cihana, Beyza. Z czasem między Hancer a Cihanem rodzi się miłość, choć Mukadder od początku planowała odesłać dziewczynę po narodzinach wnuka. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin