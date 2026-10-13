Brak lekcji to nie powód do paniki. Szkoła nie zamyka drzwi

Informacja o tym, że w Dzień Edukacji Narodowej nie ma tradycyjnych zajęć dydaktycznych, często wywołuje u pracujących rodziców niemałe poruszenie. Zastanawiasz się pewnie, co zrobić z pociechą, gdy ty musisz być w biurze, a plan lekcji twojego dziecka świeci pustkami. Uspokajamy: szkoła nie ma prawa po prostu zamknąć przed tobą drzwi i odesłać ucznia z kwitkiem, powołując się na święto nauczycieli. Placówka oświatowa to nie tylko miejsce nauki, ale również instytucja, która sprawuje opiekę nad nieletnimi w wyznaczonych godzinach.

Warto wiedzieć, że uczeń, który pojawi się tego dnia w szkole, nie zostanie pozostawiony sam sobie. Szkoła ma bowiem prawny obowiązek zorganizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Jeśli więc nie masz możliwości zapewnienia dziecku opieki w domu lub przez dziadków, możesz bez obaw odprowadzić je do placówki. Twoje dziecko spędzi czas bezpiecznie, choć prawdopodobnie w innej formule niż podczas typowego wtorku czy środy. Często są to gry zespołowe, wspólne oglądanie filmów czy zajęcia plastyczne w grupach międzyklasowych.

Co przepisy mówią o Dniu Nauczyciela? Karta Nauczyciela w praktyce

Kluczem do zrozumienia tej sytuacji jest artykuł 74 Karty Nauczyciela. Zapis ten jasno wskazuje, że 14 października jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych, ale – co niezwykle istotne – nie jest to dzień wolny od pracy dla kadry pedagogicznej. To powszechny mit, że nauczyciele mają wtedy wolne i zostają w domach. W rzeczywistości muszą oni stawić się w szkole i pozostawać do dyspozycji dyrekcji. Oznacza to, że kadra jest na miejscu i może sprawować opiekę nad dziećmi, które tego potrzebują.

Nauczyciele w Dzień Edukacji Narodowej często biorą udział w uroczystych apelach, akademiach czy spotkaniach rad pedagogicznych, ale ich obecność w szkole gwarantuje także obsadę w świetlicy szkolnej. Dyrektor wyznacza konkretne osoby do pełnienia dyżurów opiekuńczych. Dzięki temu, mimo braku sprawdzianów i odpowiedzi przy tablicy, budynek tętni życiem, a uczniowie mają zapewniony nadzór. Szkoła nie może odmówić przyjęcia dziecka, argumentując to brakiem lekcji, ponieważ jej funkcja opiekuńcza nie zostaje w tym dniu zawieszona.

Świetlica w Dniu Edukacji Narodowej. Dlaczego trzeba sprawdzić e-dziennik?

Choć szkoła musi zapewnić opiekę, jej dokładna forma oraz ramy czasowe zależą od autonomicznej decyzji dyrekcji. To właśnie dlatego w jednej placówce świetlica może działać standardowo od 7:00 do 17:00, a w innej godziny te mogą zostać nieco zmodyfikowane ze względu na planowane uroczystości gminne czy miejskie obchody święta. Większość informacji na ten temat znajdziesz w e-dzienniku lub na oficjalnej stronie internetowej szkoły. Dyrektorzy zazwyczaj publikują tam szczegółowy komunikat z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Bardzo powszechną praktyką jest zbieranie od rodziców wcześniejszych deklaracji dotyczących obecności dziecka 14 października. Szkoła prosi o takie informacje, aby móc zaplanować liczbę posiłków na stołówce oraz odpowiednią obsadę nauczycieli na świetlicy. Jeśli planujesz posłać dziecko do szkoły, dopilnuj terminu zgłoszenia, aby uniknąć nieporozumień z obiadem czy organizacją zajęć. Deklaracja nie jest jednak zgodą na opiekę – to jedynie ułatwienie logistyczne dla szkoły, która i tak musi być przygotowana na przyjęcie uczniów.

Zdarza się, że dyrekcje szkół nieformalnie sugerują, by w miarę możliwości dzieci zostały tego dnia w domu. Może to być uargumentowane mniejszą liczbą dostępnych sal czy organizacją akademii na dużą skalę. Pamiętaj jednak, że są to jedynie prośby, a nie nakazy. Jeżeli twoja sytuacja zawodowa nie pozwala ci na wzięcie urlopu, masz pełne prawo skorzystać z opieki świetlicowej. Twoje dziecko jest w szkole bezpieczne, a nauczyciele są tam właśnie po to, by tę opiekę sprawować, niezależnie od uroczystego charakteru dnia.