W poprzednim odcinku Bożenka pomagała teściowej przygotować wypieki do kawiarni. Heniutkę bardzo bolała ręka, dlatego Bolek namawiał ją, by ustaliła termin zabiegu. Kobieta martwiła się jednak, kto zajmie się lokalem podczas jej nieobecności. Bożenka wyznała Kamili, że zgodziła się na spotkanie z Tomkiem. W biurze Jerzego doszło do kłótni, bo Antek uważał, że Czop powinien zostać zwolniony. Surmaczowa wybierała się do urzędu w sprawie nowego lokalu dla fundacji, a Ilona postanowiła towarzyszyć jej razem z Teosiem. Agnieszka bezskutecznie próbowała namówić Zosię na pomoc prawnika. Sylwia przygotowywała kuchnię na kontrolę sanepidu, a Tola i Paweł planowali wynająć wspólne mieszkanie. Co wydarzy się dalej?

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„Klan” odcinek 4759 - streszczenie

Sylwia będzie przekonywać córkę, że wyprowadzka nie ma sensu. Tola mieszka po sąsiedzku z Pawłem, nie ponosi kosztów rachunków i może skupić się na nauce. Na uczelni opowie chłopakowi o swoich planach, ale najbardziej będzie bała się rozmowy z ojcem. Tymczasem u Skoczków pojawi się inspektorka sanepidu. Wytknie braki w kuchni, przez które nie będzie można przygotowywać jedzenia do kawiarni. Skoczek nie ukryje irytacji. Marek zajrzy do restauracji Maćka w poszukiwaniu pracy w gastronomii i od razu dostanie zatrudnienie. Surmaczowa będzie naciskać na Witka, by pomógł urządzić nowy lokal Feminy. Gdy Iwonka przyjdzie z pretensjami, Witek zapewni ją, że o wszystko zadba. Wieczorem Skoczkowie odwiedzą Lubiczów.

„Klan” odcinek 4759 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4759. odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany w środę, 21 października 2026 roku, o godzinie 18:05 w TVP1. Tola będzie musiała zmierzyć się z planami dotyczącymi wspólnego mieszkania z Pawłem. Skoczkowie poznają wynik kontroli sanepidu, a Marek zacznie nową pracę u Maćka. Witek usłyszy też od Surmaczowej, że ma pomóc w przygotowaniu nowego lokalu Feminy.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o rodzinie Lubiczów i ludziach, którzy są częścią jej codzienności. Bohaterowie mierzą się z problemami w związkach, chorobami, kłopotami w pracy i rodzinnymi napięciami. Nawet zwykłe decyzje potrafią wpłynąć na relacje między bliskimi. Ważną częścią historii są także partnerzy Lubiczów, ich dzieci, sąsiedzi i przyjaciele. To opowieść o bliskości, odpowiedzialności, konfliktach i powrotach. W serialu występują m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń

Anna Powierza jako Czesia Kot-Kurzawska

Piotr Swend jako Maciek Lubicz