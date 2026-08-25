W poprzednim odcinku "La Promesy – pałacu tajemnic" napięcie rosło między domownikami a gośćmi. María Antonia powiedziała Cruz, że Alonso kazał jej wyjechać z posiadłości, co wprawiło domowników w osłupienie. Rómulo w ostatniej chwili powstrzymał Lopego przed ucieczką z pałacu. Z kolei Juan otwarcie oskarżył Curra o to, że doprowadził do śmierci Paca. Jana postanowiła sprawdzić reakcje otoczenia i puściła w obieg plotkę o okolicznościach odejścia Píi. Margarita zaczęła podejrzewać, że za otruciem hrabiego de Ayalę stoi Martina. Jakie będą skutki tych wydarzeń?

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci

La Promesa - pałac tajemnic" odc. 468 - streszczenie

Adriano spłaca bankowy dług pieniędzmi ze sprzedaży drogocennego naszyjnika Cataliny. Tymczasem Margarita znajduje w pokoju córki cykutę i nabiera pewności, że jej podejrzenia wobec Martiny były słuszne. Lope przyznaje, że okłamał Rómula, ale wciąż wstydzi się poprosić go o pomoc, choć coraz bardziej jej potrzebuje. Virtudes uświadamia sobie, że nie dostanie zgody, by zamieszkać w pałacu razem z synkiem. Simona prosi Catalinę, żeby wróciła do pałacu. Liczy na to, że jej obecność pomoże kuzynce, która została oskarżona o straszne czyny.

La Promesa - pałac tajemnic" odc. 468 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial ma wiernych widzów, którzy codziennie śledzą losy rodu Luján. Kolejny odcinek przyniesie odpowiedzi na część pytań, ale też dorzuci nowe wątki. Warto zarezerwować sobie chwilę po południu, żeby nie przegapić ważnych scen z życia mieszkańców posiadłości. Odcinek 468 TVP2 pokaże 2 września 2026 roku o 15:05.

La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

"La Promesa" to hiszpański serial kostiumowy osadzony w arystokratycznej Hiszpanii z początku XX wieku. To historia młodej Jany, która zatrudnia się w luksusowej rezydencji, by wyjaśnić tajemnicę śmierci matki i odnaleźć zaginionego brata. Fabuła łączy wątki kryminalne i romantyczne, a przy okazji pokazuje przepaść między arystokracją a służbą. W obsadzie tego serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)