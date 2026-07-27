"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 446

Ostatnie wydarzenia w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" wywróciły życie mieszkańców rezydencji do góry nogami, wprowadzając atmosferę grozy i nieoczekiwanych deklaracji. Do posiadłości niespodziewanie powrócił Gregorio, a jego obecność wywołała popłoch wśród służby podejrzewającej go o ucieczkę z więzienia. Przerażona Pia natychmiast zniknęła z oczu swojemu oprawcy, który bez ogródek zapowiedział zarządcy, że zamierza odzyskać żonę oraz dziecko. W tym samym czasie hrabia Ayala, nie zważając na drwiny Petry, postanowił zaryzykować i poprosił Margaritę o rękę, wręczając jej kosztowny klejnot. Podczas gdy Santos zajmował gospodynię najnowszymi plotkami, pozostali domownicy w napięciu wyczekiwali jakichkolwiek wieści o Manuelu i Curru walczących na froncie. Zobaczmy więc, jakie jeszcze niespodzianki przygotował ten tydzień w murach słynnego pałacu.

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 446 - streszczenie

Rómulo przekazuje Catalinie bardzo ważną wiadomość o planach markizy, która zamierza umieścić kobietę w szpitalu psychiatrycznym. W tym samym czasie Petra nie zmienia swojego nastawienia i nadal wykazuje się ogromną wrogością wobec Píi, nie dając jej chwili spokoju. Benia podejmuje radykalny krok i decyduje się na wywiezienie małego Dieguita do Badajoz. Maria postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i próbuje zorganizować spotkanie dla Lopego, licząc na jego randkę z Rosarito. Z kolei Martina pozostaje nieugięta w swoich postanowieniach i zdecydowanie odrzuca propozycję pojednania wysuniętą przez Ayalę.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 446 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców hiszpańskiej posiadłości można regularnie śledzić na antenie telewizji publicznej, gdzie każdego popołudnia emitowane są nowe fragmenty tej historii. Każdy kolejny dzień przynosi odpowiedzi na pytania dotyczące skomplikowanych relacji między arystokracją a ich pracownikami. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń z udziałem Jany i Manuela, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem. Odcinek 446 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" zostanie wyemitowany 3 sierpnia 2026 roku o godzinie 15:05 w TVP2.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Ta hiszpańska telenowela to prawdziwa gratka dla miłośników kostiumowych dramatów, w których nie brakuje rodzinnych sekretów i zakazanej miłości. Historia Jany, która zatrudnia się w pałacu, by odkryć prawdę o swojej przeszłości, z każdym tygodniem odsłania coraz mroczniejsze zakamarki życia rodu Luján. Serial świetnie łączy wątki kryminalne z romansami, pokazując ogromne różnice klasowe panujące w Hiszpanii na początku XX wieku. To opowieść o lojalności, zdradzie i walce o sprawiedliwość w świecie rządzonym przez surowe konwenanse. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

(jako Jana Expósito) Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

(jako Cruz Ezquerdo de Luján) Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

(jako Alonso de Luján) Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

(jako Manuel Luján Ezquerdo) María Castro (jako Pía Adarre)

(jako Pía Adarre) Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

(jako Rómulo Baeza) Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

(jako Mauro Moreno) Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

(jako Simona Martínez) Teresa Quintero (jako Candela García)

(jako Candela García) Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

(jako Catalina Luján) Paula Losada (jako Jimena)

(jako Jimena) Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

(jako Leonor Luján Ezquerdo) Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

(jako Juan Ezquerdo) Marga Martínez (jako Petra Arcos)

(jako Petra Arcos) Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

(jako Lope Ruiz) Sara Molina (jako María Fernández)

(jako María Fernández) Laura Simón (jako Lola Montoro)

(jako Lola Montoro) Rafa de Vera (jako Conrado Funes)