"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 925

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Życie przy słynnej ulicy nigdy nie należy do spokojnych, co idealnie potwierdziły ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38". Blanca w końcu odkryła, że Ursula wywiozła jej dziecko w kierunku Walencji, więc wspólnie z Diegiem natychmiast ruszyła w pościg. W tym samym czasie Leonor starała się ratować Florę przed oskarżeniami o zabójstwo Hindusa, prosząc o wsparcie prawne Felipe. Wyjaśniła się również zagadka zniknięcia Silvii, za której porwaniem stał Blasco, czyli handlarz niewolników uwięziony niegdyś przez agentkę. Kobieta odzyskała wolność dopiero dzięki brawurowej interwencji Estebana i funkcjonariuszy policji, którzy zjawili się na miejscu w ostatniej chwili. Warto zatem dowiedzieć się, co jeszcze wydarzy się w tym pełnym intryg świecie.
"Akacjowa 38" odc. 925 - streszczenie
W 925. odcinku serialu "Akacjowa 38" Diego oraz Blanca odnajdują wreszcie Moisesa, który znajduje się pod opieką bandyty wynajętego przez Ursulę. W tym samym czasie Ramon szykuje się do wygłoszenia przemówienia w Cabrahigo, jednak na miejscu ze zdziwieniem odkrywa, że czeka go tam znacznie więcej pracy, niż pierwotnie zakładał. Silvia domyśla się, co może być powodem gorszego nastroju Artura, lecz postanawia nie naciskać i czeka, aż mężczyzna sam się przed nią otworzy. Z kolei Inigo planuje przekupić Cesare’a, aby ten złożył zeznania, które pomogłyby Florze w jej sytuacji prawnej. Felipe dowiaduje się o tym pomyśle i stanowczo odradza Inigo podejmowanie takich kroków, ostrzegając go przed możliwymi konsekwencjami.
"Akacjowa 38" odc. 925 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Dla wszystkich osób, które z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w Madrycie, mamy dobre wiadomości dotyczące planowanej emisji. Produkcja o losach mieszkańców słynnej kamienicy jest stałym punktem w ramówce publicznego nadawcy, gromadząc przed ekranami dużą grupę odbiorców. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby nie przegapić żadnego istotnego szczegółu z życia bohaterów. Odcinek numer 925 serialu "Akacjowa 38" zostanie pokazany 3 sierpnia 2026 o godzinie 18:25 na kanale TVP1.
"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
"Akacjowa 38" to jedna z tych hiszpańskich telenowel, które na stałe wpisały się w polski krajobraz telewizyjny, przenosząc nas w czasie do Madrytu z początku XX wieku. Produkcja zachwyca dbałością o kostiumy i scenografię, pokazując barwne życie różnych warstw społecznych w tamtym okresie. To opowieść pełna miłosnych zawirowań, rodzinnych sekretów oraz nagłych zwrotów akcji, które nie pozwalają na nudę podczas seansu. Jeśli szukacie dobrej rozrywki w kostiumowym wydaniu, perypetie mieszkańców tytułowej ulicy z pewnością przypadną Wam do gustu. W obsadzie tego serialu występują:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)