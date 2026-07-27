"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 925

Życie przy słynnej ulicy nigdy nie należy do spokojnych, co idealnie potwierdziły ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38". Blanca w końcu odkryła, że Ursula wywiozła jej dziecko w kierunku Walencji, więc wspólnie z Diegiem natychmiast ruszyła w pościg. W tym samym czasie Leonor starała się ratować Florę przed oskarżeniami o zabójstwo Hindusa, prosząc o wsparcie prawne Felipe. Wyjaśniła się również zagadka zniknięcia Silvii, za której porwaniem stał Blasco, czyli handlarz niewolników uwięziony niegdyś przez agentkę. Kobieta odzyskała wolność dopiero dzięki brawurowej interwencji Estebana i funkcjonariuszy policji, którzy zjawili się na miejscu w ostatniej chwili. Warto zatem dowiedzieć się, co jeszcze wydarzy się w tym pełnym intryg świecie.

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

"Akacjowa 38" odc. 925 - streszczenie

W 925. odcinku serialu "Akacjowa 38" Diego oraz Blanca odnajdują wreszcie Moisesa, który znajduje się pod opieką bandyty wynajętego przez Ursulę. W tym samym czasie Ramon szykuje się do wygłoszenia przemówienia w Cabrahigo, jednak na miejscu ze zdziwieniem odkrywa, że czeka go tam znacznie więcej pracy, niż pierwotnie zakładał. Silvia domyśla się, co może być powodem gorszego nastroju Artura, lecz postanawia nie naciskać i czeka, aż mężczyzna sam się przed nią otworzy. Z kolei Inigo planuje przekupić Cesare’a, aby ten złożył zeznania, które pomogłyby Florze w jej sytuacji prawnej. Felipe dowiaduje się o tym pomyśle i stanowczo odradza Inigo podejmowanie takich kroków, ostrzegając go przed możliwymi konsekwencjami.

"Akacjowa 38" odc. 925 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Dla wszystkich osób, które z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w Madrycie, mamy dobre wiadomości dotyczące planowanej emisji. Produkcja o losach mieszkańców słynnej kamienicy jest stałym punktem w ramówce publicznego nadawcy, gromadząc przed ekranami dużą grupę odbiorców. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby nie przegapić żadnego istotnego szczegółu z życia bohaterów. Odcinek numer 925 serialu "Akacjowa 38" zostanie pokazany 3 sierpnia 2026 o godzinie 18:25 na kanale TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to jedna z tych hiszpańskich telenowel, które na stałe wpisały się w polski krajobraz telewizyjny, przenosząc nas w czasie do Madrytu z początku XX wieku. Produkcja zachwyca dbałością o kostiumy i scenografię, pokazując barwne życie różnych warstw społecznych w tamtym okresie. To opowieść pełna miłosnych zawirowań, rodzinnych sekretów oraz nagłych zwrotów akcji, które nie pozwalają na nudę podczas seansu. Jeśli szukacie dobrej rozrywki w kostiumowym wydaniu, perypetie mieszkańców tytułowej ulicy z pewnością przypadną Wam do gustu. W obsadzie tego serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)