"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 918

W świecie serialu "Akacjowa 38" działo się ostatnio tak wiele, że trudno było oderwać wzrok od ekranu nawet na moment. Arturo uparcie trwał przy swojej decyzji o odrzuceniu operacji i wciąż próbował maskować postępujące problemy ze wzrokiem, a Diego, poruszony informacjami od Felipe o prawdopodobnym miejscu pobytu Moisesa, wyruszył samotnie do osady El Junco. Flora zaplanowała ucieczkę z Leonor oraz Inigiem, by uniknąć wspólnego życia z El Peną, podczas gdy La Deliciosa wyraźnie podupadła, a Jacinto coraz bardziej tęsknił za swoim dawnym stadem. Do tego wszystkiego doszło niespodziewane odejście Paquito z posady stróża, który wybrał pomoc choremu bratu, oraz pełne niechęci przygotowania sąsiadów do obiadu u Ursuli. Tak nagły splot niefortunnych zdarzeń i trudnych wyborów sprawił, że atmosfera na waszej ulubionej ulicy stała się wyjątkowo napięta. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Akacjowa 38" odc. 918 - streszczenie

Ursula organizuje obiad, podczas którego bez ogródek wylicza zaproszonym gościom ich liczne przewinienia z przeszłości. Opowiada zebranym o swoich trudnych doświadczeniach życiowych i zapowiada, że zamierza na stałe opuścić dzielnicę. Blanca przeżywa prawdziwy szok, dowiadując się, że jej ojciec był gwałcicielem. Przyjęcie kończy się nagłą interwencją policji, która niespodziewanie aresztuje kompletnie zaskoczonego Samuela. W tym samym czasie Leonor, Flora i Inigo próbują wyjechać z miasta, jednak na dworcu ich drogę zastępuje Eva wraz z małym Nacho. Ostatecznie Leonor postanawia zakończyć relację z ukochanym, a on sam zaczyna podejrzewać, że cała ta sytuacja jest sprawką El Peny.

"Akacjowa 38" odc. 918 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy hiszpańskich opowieści z pewnością czekają na rozwój wydarzeń w tej popularnej produkcji. Każdy kolejny dzień przybliża nas do poznania dalszych losów mieszkańców madryckiej kamienicy. Aby dowiedzieć się, jak potoczą się skomplikowane wątki przedstawione w tym epizodzie, warto zasiąść przed telewizorem w czwartek. Emisja "Akacjowa 38" odc. 918 odbędzie się 23 lipca 2026 o godzinie 18:25 na kanale TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Jeśli szukacie produkcji z klimatem początku XX wieku, ta hiszpańska telenowela kostiumowa z pewnością przypadnie Wam do gustu. Akcja skupia się na losach rodzin mieszkających w Madrycie, gdzie pod warstwą elegancji kryją się liczne tajemnice i dramaty. To idealna propozycja dla osób lubiących skomplikowane relacje i historyczny anturaż. Twórcy zadbali o każdy detal, od pięknych strojów po barwne charaktery postaci. Obsada tego serialu to m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)