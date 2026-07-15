"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 918

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-07-15 7:13

W 918. odcinku serialu "Akacjowa 38" dochodzi do napiętego spotkania przy wspólnym stole u Ursuli. Kobieta decyduje się na szczerość wobec swoich gości, co wywołuje spore zamieszanie wśród zebranych. Trudne chwile czekają zwłaszcza Blancę, która musi zmierzyć się z bolesną prawdą dotyczącą jej pochodzenia. Jednocześnie na dworcu kolejowym plany pewnej grupy zostają gwałtownie przerwane przez nieoczekiwane pojawienie się osób z przeszłości.

W świecie serialu "Akacjowa 38" działo się ostatnio tak wiele, że trudno było oderwać wzrok od ekranu nawet na moment. Arturo uparcie trwał przy swojej decyzji o odrzuceniu operacji i wciąż próbował maskować postępujące problemy ze wzrokiem, a Diego, poruszony informacjami od Felipe o prawdopodobnym miejscu pobytu Moisesa, wyruszył samotnie do osady El Junco. Flora zaplanowała ucieczkę z Leonor oraz Inigiem, by uniknąć wspólnego życia z El Peną, podczas gdy La Deliciosa wyraźnie podupadła, a Jacinto coraz bardziej tęsknił za swoim dawnym stadem. Do tego wszystkiego doszło niespodziewane odejście Paquito z posady stróża, który wybrał pomoc choremu bratu, oraz pełne niechęci przygotowania sąsiadów do obiadu u Ursuli. Tak nagły splot niefortunnych zdarzeń i trudnych wyborów sprawił, że atmosfera na waszej ulubionej ulicy stała się wyjątkowo napięta. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Akacjowa 38" odc. 918 - streszczenie

Ursula organizuje obiad, podczas którego bez ogródek wylicza zaproszonym gościom ich liczne przewinienia z przeszłości. Opowiada zebranym o swoich trudnych doświadczeniach życiowych i zapowiada, że zamierza na stałe opuścić dzielnicę. Blanca przeżywa prawdziwy szok, dowiadując się, że jej ojciec był gwałcicielem. Przyjęcie kończy się nagłą interwencją policji, która niespodziewanie aresztuje kompletnie zaskoczonego Samuela. W tym samym czasie Leonor, Flora i Inigo próbują wyjechać z miasta, jednak na dworcu ich drogę zastępuje Eva wraz z małym Nacho. Ostatecznie Leonor postanawia zakończyć relację z ukochanym, a on sam zaczyna podejrzewać, że cała ta sytuacja jest sprawką El Peny.

"Akacjowa 38" odc. 918 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy hiszpańskich opowieści z pewnością czekają na rozwój wydarzeń w tej popularnej produkcji. Każdy kolejny dzień przybliża nas do poznania dalszych losów mieszkańców madryckiej kamienicy. Aby dowiedzieć się, jak potoczą się skomplikowane wątki przedstawione w tym epizodzie, warto zasiąść przed telewizorem w czwartek. Emisja "Akacjowa 38" odc. 918 odbędzie się 23 lipca 2026 o godzinie 18:25 na kanale TVP1.

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"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Jeśli szukacie produkcji z klimatem początku XX wieku, ta hiszpańska telenowela kostiumowa z pewnością przypadnie Wam do gustu. Akcja skupia się na losach rodzin mieszkających w Madrycie, gdzie pod warstwą elegancji kryją się liczne tajemnice i dramaty. To idealna propozycja dla osób lubiących skomplikowane relacje i historyczny anturaż. Twórcy zadbali o każdy detal, od pięknych strojów po barwne charaktery postaci. Obsada tego serialu to m.in.:

  • Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
  • Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
  • Inma Perez (jako Fabiana)
  • Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
  • Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
  • Roger Berruezo (jako German)
  • Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
  • Sara Miquel (jako Cayetana)
  • Sheyla Farina (jako Manuela)
Ursula przy stole wycierająca usta białą serwetką. O dramatycznej kolacji w Akacjowej 38 przeczytasz na Eska.
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Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie