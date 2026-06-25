"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 425

Ostatnio w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" sytuacja w posiadłości stała się bardzo dynamiczna za sprawą licznych niedomówień. Salvador i Jana poczuli się mocno zawiedzeni postawą Marii, która zataiła przed nimi informację o nowej ofercie pracy. W tym samym czasie Lorenzo podjął kroki w celu wykluczenia Cataliny z rodzinnych interesów, natomiast Ricardo wspierał Pię w codziennej opiece nad małym Dieguitem. Z kolei Lope bezskutecznie starał się poznać przeszłość Very, co ostatecznie doprowadziło dziewczynę do podjęcia bardzo bolesnej decyzji. Spokoju nie przyniosły też wieści Blanki z wyprawy do Peru, gdyż skłoniły one Cruz do dopytywania o plotki krążące na salonach po pogrzebie Jimeny. Czego zatem można spodziewać się w obliczu tak piętrzących się trudności?

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 425 - streszczenie

Manuel po śmierci Jimeny decyduje się na szczerą rozmowę z Blanką, w której wyznaje, że jego relacja z Janą staje się coraz trudniejsza. Mężczyzna dostrzega, że dystans między nimi rośnie i nie potrafi znaleźć sposobu na odzyskanie dawnej bliskości. W tym samym czasie Cruz wywiera presję na Alonsie, aby ten nakłonił Catalinę do oddania rodzinnego interesu w ręce Lorenza. Catalina nie zamierza jednak łatwo ustąpić i prosi ojca o dodatkowy czas, organizując przy tym spotkanie z nowym klientem. Z kolei Curro postanawia skonfrontować się z Martiną, mając do niej ogromny żal o donos dotyczący jego matki oraz hrabiego de Ayalę. Podczas tej trudnej wymiany zdań chłopak tłumaczy, dlaczego jego uczucie do kobiety ostatecznie wygasło. Na koniec Cruz przekazuje Pii informację, że udało jej się odkryć skrywany przez nią sekret.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 425 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu widzów zastanawia się, kiedy będzie można zobaczyć kontynuację tych wszystkich dworskich intryg. Harmonogram hiszpańskiego serialu w telewizji publicznej pozostaje stabilny, więc nie powinno być problemów z odnalezieniem emisji. Aby być na bieżąco z losami Jany i Manuela, warto odpowiednio zaplanować sobie popołudnie. Ta produkcja to obecnie jedna z chętniej wybieranych pozycji w paśmie popołudniowym. Premierowa emisja 425. odcinka "La Promesa - pałac tajemnic" odbędzie się 3 lipca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 15:05.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

"La Promesa - pałac tajemnic" to wciągająca opowieść, która przenosi nas do słonecznej Hiszpanii z początku ubiegłego wieku. Produkcja łączy w sobie elementy klasycznego romansu z mroczniejszymi wątkami kryminalnymi, skupiając się na losach młodej Jany pracującej w arystokratycznej posiadłości. Fabuła ukazuje skomplikowane relacje między bogatymi właścicielami pałacu a ich służbą, gdzie każda postać skrywa własne intencje. Serial zdobył sympatię dzięki dbałości o detale historyczne oraz licznym zwrotom akcji, które utrzymują zainteresowanie kolejnymi odcinkami. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)