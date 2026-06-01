"Złoty chłopak": streszczenie odcinka 306

Ostatnie wydarzenia przyniosły mnóstwo nieoczekiwanych zwrotów akcji, a w samym centrum zamieszania w serialu "Złoty chłopak" ponownie znalazł się ranny Ferit, który zdecydował się na ucieczkę ze szpitala w poszukiwaniu Wielkiej Pani. Podczas gdy Kazim nieustannie śledził Abidina, ten ostatni wywołał prawdziwe poruszenie wśród bliskich i ujawnił radosną nowinę o ciąży Suny. W tym samym czasie Halis robił wszystko, aby zapobiec rozlewowi krwi, więc wyznaczył Cengiza do pilnowania nieobliczalnego wnuka. Cała rodzina ogromnie martwiła się o bezpieczeństwo Ferita po jego nagłym zniknięciu z placówki medycznej. Ostatecznie Halis nawiązał bezpośredni kontakt z Wielką Panią i zasugerował jej definitywne zakończenie trwającego konfliktu. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Złoty chłopak" odc. 306 - streszczenie

Ferit wspólnie z Cengizem docierają do miejsca, w którym ukrywa się Wielka Pani. Halis Aga, dążąc do zaprowadzenia spokoju w rodzinie, podejmuje kontrowersyjną decyzję o oddaniu rezydencji, co spotyka się z wyraźnym oporem ze strony Ferita. W tym samym czasie Gulgun odkrywa prawdę o Orhanie i Ifakat, dowiadując się, że para wspólnie wynajmuje mieszkanie. Bardzo niespokojnie jest również w szpitalu, gdzie Suna na krótką chwilę odzyskuje przytomność. Kobieta stara się wyznać coś istotnego Seyran, jednak jej stan nagle gwałtownie się pogarsza. Lekarze muszą natychmiast przystąpić do reanimacji i podjąć trudną walkę o uratowanie życia pacjentki.

"Złoty chłopak" odc. 306 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych perypetii rodziny Korhanów, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem w popołudniowym paśmie. Polska telewizja kontynuuje emisję tej popularnej produkcji, przyciągając przed ekrany rzesze wielbicieli tureckich opowieści. Kolejne losy bohaterów będzie można poznać już w najbliższy piątek. Premiera 306. odcinka serialu "Złoty chłopak" odbędzie się 5 czerwca 2026 roku o godzinie 14:00 na antenie TVP1.

"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

"Złoty chłopak" to wciągająca opowieść o bogatym dziedzicu i dziewczynie, których losy połączyło małżeństwo z rozsądku, przeradzające się z czasem w skomplikowane uczucie. Produkcja skupia się na sekretach potężnej rodziny Korhanów oraz trudnych wyborach, przed którymi stają Seyran i Ferit. Nawet po przeskoku czasowym i próbach budowania życia na nowo, ich drogi wciąż się przecinają w najmniej oczekiwanych momentach. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi historie o wielkiej miłości, rodzinnych intrygach i walce o własną niezależność. Obsada tego serialu to m.in.:

Mert Ramazan Demir (jako Ferit Korhan)

Afra Saraoğlu (jako Seyran Şanlı)

Çetin Tekindor (jako Halis Korhan)

Beril Pozam (jako Suna Şanlı)

Gülçin Santırcıoğlu (jako İfakat Korhan)

Emre Altuğ (jako Orhan Korhan)