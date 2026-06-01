"Złoty chłopak": streszczenie odcinka 306

Ostatnie wydarzenia przyniosły mnóstwo nieoczekiwanych zwrotów akcji, a w samym centrum zamieszania w serialu "Złoty chłopak" ponownie znalazł się ranny Ferit, który zdecydował się na ucieczkę ze szpitala w poszukiwaniu Wielkiej Pani. Podczas gdy Kazim nieustannie śledził Abidina, ten ostatni wywołał prawdziwe poruszenie wśród bliskich i ujawnił radosną nowinę o ciąży Suny. W tym samym czasie Halis robił wszystko, aby zapobiec rozlewowi krwi, więc wyznaczył Cengiza do pilnowania nieobliczalnego wnuka. Cała rodzina ogromnie martwiła się o bezpieczeństwo Ferita po jego nagłym zniknięciu z placówki medycznej. Ostatecznie Halis nawiązał bezpośredni kontakt z Wielką Panią i zasugerował jej definitywne zakończenie trwającego konfliktu. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Złoty chłopak" odc. 306 - streszczenie
Ferit wspólnie z Cengizem docierają do miejsca, w którym ukrywa się Wielka Pani. Halis Aga, dążąc do zaprowadzenia spokoju w rodzinie, podejmuje kontrowersyjną decyzję o oddaniu rezydencji, co spotyka się z wyraźnym oporem ze strony Ferita. W tym samym czasie Gulgun odkrywa prawdę o Orhanie i Ifakat, dowiadując się, że para wspólnie wynajmuje mieszkanie. Bardzo niespokojnie jest również w szpitalu, gdzie Suna na krótką chwilę odzyskuje przytomność. Kobieta stara się wyznać coś istotnego Seyran, jednak jej stan nagle gwałtownie się pogarsza. Lekarze muszą natychmiast przystąpić do reanimacji i podjąć trudną walkę o uratowanie życia pacjentki.
"Złoty chłopak" odc. 306 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych perypetii rodziny Korhanów, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem w popołudniowym paśmie. Polska telewizja kontynuuje emisję tej popularnej produkcji, przyciągając przed ekrany rzesze wielbicieli tureckich opowieści. Kolejne losy bohaterów będzie można poznać już w najbliższy piątek. Premiera 306. odcinka serialu "Złoty chłopak" odbędzie się 5 czerwca 2026 roku o godzinie 14:00 na antenie TVP1.
"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada
"Złoty chłopak" to wciągająca opowieść o bogatym dziedzicu i dziewczynie, których losy połączyło małżeństwo z rozsądku, przeradzające się z czasem w skomplikowane uczucie. Produkcja skupia się na sekretach potężnej rodziny Korhanów oraz trudnych wyborach, przed którymi stają Seyran i Ferit. Nawet po przeskoku czasowym i próbach budowania życia na nowo, ich drogi wciąż się przecinają w najmniej oczekiwanych momentach. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi historie o wielkiej miłości, rodzinnych intrygach i walce o własną niezależność. Obsada tego serialu to m.in.:
- Mert Ramazan Demir (jako Ferit Korhan)
- Afra Saraoğlu (jako Seyran Şanlı)
- Çetin Tekindor (jako Halis Korhan)
- Beril Pozam (jako Suna Şanlı)
- Gülçin Santırcıoğlu (jako İfakat Korhan)
- Emre Altuğ (jako Orhan Korhan)