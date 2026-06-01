"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 936

Spis treści
Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" przyniosły sporo nieoczekiwanych zwrotów akcji, które mocno namieszały w życiu bohaterów. Trucizna wpadł na trop Saliha i jednocześnie zaszantażował Cansel, żeby zmusić ją do wydania Nany oraz Yusufa. Podczas gdy Poyraz i Nana postanowili w końcu zakończyć swój dawny konflikt, Derya udawała wielki smutek po stracie siostry, co wzbudziło czujność Ayse podsłuchującej jej rozmowę z Utku. Mimo że Ayse od razu poinformowała o wszystkim Ferita, sprytnej Deryi udało się skutecznie wybronić, choć jej przeciwniczka wcale nie zamierzała odpuścić. W międzyczasie Aynur próbowała dowiedzieć się, co Sinan odpowiedział Gurkanowi, jednak prokurator wciąż nie potrafił szczerze przyznać się do swoich uczuć. Zobaczmy zatem, czego spodziewać się w kolejnym odcinku.
"Dziedzictwo" odc. 936 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Nana wykazuje się dużą empatią i stara się nakłonić Poyraza, by ten przestał bać się okazywania miłości. Wspólnie angażują się w przygotowanie miłej niespodzianki z okazji urodzin Cansel. Sama jubilatka nie potrafi się jednak w pełni cieszyć, ponieważ jest szantażowana przez postać znaną jako Trucizna i panicznie boi się ujawnienia prawdy o swoich działaniach. Równolegle Ayse zaczyna baczniej przyglądać się zachowaniu Deryi, podejrzewając ją o ukrywanie istotnych informacji na temat siostry, Leyli. Widoczne jest również zbliżenie między Sinanem a Aynur, chociaż żadne z nich nie decyduje się jeszcze na otwarte wyznanie tego, co do siebie czują.
"Dziedzictwo" odc. 936 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wiele osób z niecierpliwością wyczekuje momentu, w którym pozna dalsze losy swoich ulubionych postaci z tej tureckiej produkcji. Serial jest emitowany regularnie na antenie publicznego nadawcy, dzięki czemu nikt nie powinien przegapić najważniejszych scen. Najnowsze wydarzenia będzie można śledzić w telewizji już na początku czerwca. Premierowa emisja odcinka numer 936 zaplanowana została na 2 czerwca 2026 roku o godzinie 16:00 w TVP1.
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
"Dziedzictwo" to jedna z tych produkcji, która przyciąga przed ekrany dzięki barwnym wątkom i częstym zmianom w życiu głównych postaci. Choć początkowo historia skupiała się na walce o opiekę nad małym Yusufem, z czasem fabuła ewoluowała w stronę nowych relacji i wyzwań. Obecnie możemy śledzić perypetie Nany i Poyraza, których losy splatają się w bardzo nieoczywisty sposób. To świetna propozycja dla osób lubiących opowieści o poszukiwaniu stabilizacji po trudnych przejściach. W obsadzie tego serialu występują m.in.:
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)