"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 936

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" przyniosły sporo nieoczekiwanych zwrotów akcji, które mocno namieszały w życiu bohaterów. Trucizna wpadł na trop Saliha i jednocześnie zaszantażował Cansel, żeby zmusić ją do wydania Nany oraz Yusufa. Podczas gdy Poyraz i Nana postanowili w końcu zakończyć swój dawny konflikt, Derya udawała wielki smutek po stracie siostry, co wzbudziło czujność Ayse podsłuchującej jej rozmowę z Utku. Mimo że Ayse od razu poinformowała o wszystkim Ferita, sprytnej Deryi udało się skutecznie wybronić, choć jej przeciwniczka wcale nie zamierzała odpuścić. W międzyczasie Aynur próbowała dowiedzieć się, co Sinan odpowiedział Gurkanowi, jednak prokurator wciąż nie potrafił szczerze przyznać się do swoich uczuć. Zobaczmy zatem, czego spodziewać się w kolejnym odcinku.

Zagraniczne role Piotra Adamczyka. Nie tylko Marvel!| To się kręci

"Dziedzictwo" odc. 936 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Nana wykazuje się dużą empatią i stara się nakłonić Poyraza, by ten przestał bać się okazywania miłości. Wspólnie angażują się w przygotowanie miłej niespodzianki z okazji urodzin Cansel. Sama jubilatka nie potrafi się jednak w pełni cieszyć, ponieważ jest szantażowana przez postać znaną jako Trucizna i panicznie boi się ujawnienia prawdy o swoich działaniach. Równolegle Ayse zaczyna baczniej przyglądać się zachowaniu Deryi, podejrzewając ją o ukrywanie istotnych informacji na temat siostry, Leyli. Widoczne jest również zbliżenie między Sinanem a Aynur, chociaż żadne z nich nie decyduje się jeszcze na otwarte wyznanie tego, co do siebie czują.

"Dziedzictwo" odc. 936 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób z niecierpliwością wyczekuje momentu, w którym pozna dalsze losy swoich ulubionych postaci z tej tureckiej produkcji. Serial jest emitowany regularnie na antenie publicznego nadawcy, dzięki czemu nikt nie powinien przegapić najważniejszych scen. Najnowsze wydarzenia będzie można śledzić w telewizji już na początku czerwca. Premierowa emisja odcinka numer 936 zaplanowana została na 2 czerwca 2026 roku o godzinie 16:00 w TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to jedna z tych produkcji, która przyciąga przed ekrany dzięki barwnym wątkom i częstym zmianom w życiu głównych postaci. Choć początkowo historia skupiała się na walce o opiekę nad małym Yusufem, z czasem fabuła ewoluowała w stronę nowych relacji i wyzwań. Obecnie możemy śledzić perypetie Nany i Poyraza, których losy splatają się w bardzo nieoczywisty sposób. To świetna propozycja dla osób lubiących opowieści o poszukiwaniu stabilizacji po trudnych przejściach. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)