"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 405

Ostatnie wydarzenia w "La Promesa - pałac tajemnic" udowodniły, że życie w rezydencji to ciągła walka o prawdę i własne szczęście. Maria otwarcie oskarżyła Verę o kradzież pieniędzy z sypialni, a Martina w tym samym czasie nerwowo znosiła zaloty hrabiego wobec matki oraz uszczypliwe uwagi Curra. Podczas gdy Salvador uległ namowom narzeczonej i zaczął starać się o posadę pierwszego lokaja, Abel kompletnie zaskoczył Janę wyznaniem skierowanym do Manuela o posiadaniu żony. Sytuację w serialu zaogniły nagłe kłopoty zdrowotne Virtudes oraz odważny krok Manuela, który publicznie zarzucił Jimenie manipulacje i ogłosił koniec ich związku. Takie nagromadzenie sekretów sprawia, że warto sprawdzić, co wydarzy się w kolejnym rozdziale tej opowieści.

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 405 - streszczenie

W pałacu La Promesa wszyscy wciąż żyją echem głośnej konfrontacji, do której doszło niedawno między Jimeną a Manuelem. Virtudes decyduje się w końcu na szczerość i wyjawia swojej matce oraz Candeli, co tak naprawdę jest powodem jej gorszego samopoczucia. Salvador dzieli się z narzeczoną radosną nowiną, przekazując jej, że Rómulo widzi w nim kandydata do awansu i daje mu na to szansę. W tym samym czasie Maria postanawia otworzyć się przed Janą i tłumaczy jej, jakie są prawdziwe przyczyny jej narastającego sporu z Verą. Z kolei Pelayo, czując nadchodzące zagrożenie, stara się ostrzec Catalinę przed osobą Cavendisha.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 405 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Oczekiwanie na rozwój wydarzeń w hiszpańskiej posiadłości dobiega końca, gdyż najnowsze losy bohaterów zostaną wkrótce zaprezentowane na szklanym ekranie. To dobra wiadomość dla osób, które chcą sprawdzić, jak potoczą się dalsze rozmowy między służbą a państwem. Telewizja Polska regularnie udostępnia kolejne części tej opowieści w swoim popołudniowym paśmie. Odcinek 405 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" zostanie wyemitowany 5 czerwca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 15:05.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

"La Promesa – pałac tajemnic" to wciągająca produkcja kostiumowa, która zabiera nas w podróż do słonecznej Hiszpanii z początku ubiegłego stulecia. Jeśli lubicie opowieści o zakazanej miłości, rodzinnych intrygach i sekretach skrywanych przez arystokrację, ten tytuł z pewnością przypadnie Wam do gustu. Główna bohaterka, Jana, musi lawirować między pragnieniem zemsty a rodzącym się uczuciem do syna markiza, co rusz wpadając w nowe kłopoty. To klasyczna telenowela w najlepszym wydaniu, gdzie losy bogaczy przeplatają się z codziennym życiem pracowitej służby. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

(jako Jana Expósito) Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

(jako Cruz Ezquerdo de Luján) Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

(jako Alonso de Luján) Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

(jako Manuel Luján Ezquerdo) María Castro (jako Pía Adarre)

(jako Pía Adarre) Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

(jako Rómulo Baeza) Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

(jako Mauro Moreno) Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

(jako Simona Martínez) Teresa Quintero (jako Candela García)

(jako Candela García) Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

(jako Catalina Luján) Paula Losada (jako Jimena)

(jako Jimena) Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

(jako Leonor Luján Ezquerdo) Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

(jako Juan Ezquerdo) Marga Martínez (jako Petra Arcos)

(jako Petra Arcos) Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

(jako Lope Ruiz) Sara Molina (jako María Fernández)

(jako María Fernández) Laura Simón (jako Lola Montoro)

(jako Lola Montoro) Rafa de Vera (jako Conrado Funes)