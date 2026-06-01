"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 405

Spis treści
Ostatnie wydarzenia w "La Promesa - pałac tajemnic" udowodniły, że życie w rezydencji to ciągła walka o prawdę i własne szczęście. Maria otwarcie oskarżyła Verę o kradzież pieniędzy z sypialni, a Martina w tym samym czasie nerwowo znosiła zaloty hrabiego wobec matki oraz uszczypliwe uwagi Curra. Podczas gdy Salvador uległ namowom narzeczonej i zaczął starać się o posadę pierwszego lokaja, Abel kompletnie zaskoczył Janę wyznaniem skierowanym do Manuela o posiadaniu żony. Sytuację w serialu zaogniły nagłe kłopoty zdrowotne Virtudes oraz odważny krok Manuela, który publicznie zarzucił Jimenie manipulacje i ogłosił koniec ich związku. Takie nagromadzenie sekretów sprawia, że warto sprawdzić, co wydarzy się w kolejnym rozdziale tej opowieści.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 405 - streszczenie
W pałacu La Promesa wszyscy wciąż żyją echem głośnej konfrontacji, do której doszło niedawno między Jimeną a Manuelem. Virtudes decyduje się w końcu na szczerość i wyjawia swojej matce oraz Candeli, co tak naprawdę jest powodem jej gorszego samopoczucia. Salvador dzieli się z narzeczoną radosną nowiną, przekazując jej, że Rómulo widzi w nim kandydata do awansu i daje mu na to szansę. W tym samym czasie Maria postanawia otworzyć się przed Janą i tłumaczy jej, jakie są prawdziwe przyczyny jej narastającego sporu z Verą. Z kolei Pelayo, czując nadchodzące zagrożenie, stara się ostrzec Catalinę przed osobą Cavendisha.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 405 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Oczekiwanie na rozwój wydarzeń w hiszpańskiej posiadłości dobiega końca, gdyż najnowsze losy bohaterów zostaną wkrótce zaprezentowane na szklanym ekranie. To dobra wiadomość dla osób, które chcą sprawdzić, jak potoczą się dalsze rozmowy między służbą a państwem. Telewizja Polska regularnie udostępnia kolejne części tej opowieści w swoim popołudniowym paśmie. Odcinek 405 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" zostanie wyemitowany 5 czerwca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 15:05.
"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
"La Promesa – pałac tajemnic" to wciągająca produkcja kostiumowa, która zabiera nas w podróż do słonecznej Hiszpanii z początku ubiegłego stulecia. Jeśli lubicie opowieści o zakazanej miłości, rodzinnych intrygach i sekretach skrywanych przez arystokrację, ten tytuł z pewnością przypadnie Wam do gustu. Główna bohaterka, Jana, musi lawirować między pragnieniem zemsty a rodzącym się uczuciem do syna markiza, co rusz wpadając w nowe kłopoty. To klasyczna telenowela w najlepszym wydaniu, gdzie losy bogaczy przeplatają się z codziennym życiem pracowitej służby. W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)