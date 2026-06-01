"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 404

Ostatnie wydarzenia w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" mocno skomplikowały sytuację w posiadłości, zwłaszcza po niespodziewanym zabójstwie kamerdynera Jerónima. Cruz z dużym niepokojem wyczekiwała wizyty policji, podczas gdy Lope i Salvador starali się zrozumieć przyczyny narastającego konfliktu między Verą a Marią. Hrabia Ayala nie przestawał zabiegać o względy Margarity, wręczając jej kolejny upominek i zapraszając do kinematografu, co spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony Martiny. Choć Curro próbował wesprzeć ukochaną w trudnych chwilach, ich rozmowa zakończyła się kłótnią, natomiast María namawiała Salvadora na ubieganie się o posadę pierwszego lokaja. Manuel kategorycznie odmówił powrotu do Jimeny, a chwilę później Abel wyjawił mu pilnie strzeżoną tajemnicę. Przekonajmy się zatem, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 404 - streszczenie

Maria publicznie wysuwa oskarżenia wobec Very, twierdząc, że to ona zabrała pieniądze z sypialni. W tym samym czasie Martina musi radzić sobie z narastającą irytacją, obserwując, jak hrabia zabiega o względy jej matki. Jej humor psuje dodatkowo Curro, który nie szczędzi dziewczynie słów krytyki pod adresem jej zachowania. Salvador podejmuje próbę zawodowego awansu i stara się o stanowisko pierwszego lokaja, do czego mocno namawia go narzeczona. Abel decyduje się na szczerość wobec Manuela i wyznaje, że ma żonę, co kompletnie zaskakuje obecną przy tym Janę. Tymczasem Virtudes zdradza matce prawdę o swoim stanie zdrowia po tym, jak niespodziewanie dostaje silnego ataku duszności. Na koniec Manuel decyduje się na ostre kroki i w obecności innych osób zarzuca Jimenie kłamstwa, po czym ogłasza ich rozstanie.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 404 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani, którzy chcą sprawdzić, jak potoczą się losy mieszkańców posiadłości, powinni zarezerwować sobie czas po południu. Produkcja jest emitowana regularnie, a każdy nowy odcinek przynosi kolejne zwroty w życiu służby i państwa Luján. Warto być przed odbiornikiem punktualnie, aby nie przegapić żadnej istotnej sceny z tego hiszpańskiego hitu. Najbliższa emisja 404. odcinka serialu "La Promesa - pałac tajemnic" odbędzie się w środę, 3 czerwca 2026 roku na antenie TVP2 o godzinie 15:05.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie hiszpańskie klimaty pełne dworskich intryg i zakazanych romansów, to ta telenowela jest właśnie dla was. Cała historia zaczęła się od przyjazdu Jany, która pod przykrywką pracy służącej chce pomścić matkę, ale jej plany krzyżuje uczucie do młodego panicza. To klasyczna opowieść o starciu dwóch światów, gdzie za pięknymi strojami i wielkimi salami kryją się zdrady i mroczne sekrety. Scenariusz świetnie balansuje między wątkami kryminalnymi a dramatem społecznym, dzięki czemu trudno oderwać się od ekranu. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

(jako Jana Expósito) Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

(jako Cruz Ezquerdo de Luján) Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

(jako Alonso de Luján) Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

(jako Manuel Luján Ezquerdo) María Castro (jako Pía Adarre)

(jako Pía Adarre) Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

(jako Rómulo Baeza) Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

(jako Mauro Moreno) Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

(jako Simona Martínez) Teresa Quintero (jako Candela García)

(jako Candela García) Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

(jako Catalina Luján) Paula Losada (jako Jimena)

(jako Jimena) Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

(jako Leonor Luján Ezquerdo) Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

(jako Juan Ezquerdo) Marga Martínez (jako Petra Arcos)

(jako Petra Arcos) Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

(jako Lope Ruiz) Sara Molina (jako María Fernández)

(jako María Fernández) Laura Simón (jako Lola Montoro)

(jako Lola Montoro) Rafa de Vera (jako Conrado Funes)