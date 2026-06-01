"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 403

Ostatnie wydarzenia w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" wprowadziły do posiadłości sporo niepokoju, zwłaszcza że śmierć Jerónima wywołała prawdziwą lawinę spekulacji wśród domowników. Lorenzo otwarcie podejrzewał o tę zbrodnię Cavendisha, co ostatecznie skłoniło Pelayo do przekonania Cataliny, by ta zakończyła ryzykowną współpracę z Anglikiem. Równolegle Rómulo zajął się sprawami organizacyjnymi i rozpoczął poszukiwania odpowiedniego kandydata na wolne stanowisko pierwszego lokaja. Na piętrze Abel coraz mocniej osaczał Jimenę, domagając się wyznania prawdy o rzekomej ciąży, lecz ona wciąż próbowała grać na zwłokę i prosiła o trochę czasu. Jej sytuację drastycznie pogorszył Manuel, który stanowczo oznajmił żonie, że nie zamierzał już dłużej ciągnąć tej małżeńskiej farsy. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 403 - streszczenie

Po tragicznej śmierci kamerdynera Jerónima atmosfera w posiadłości staje się gęsta od podejrzeń. Cruz z dużym niepokojem wypatruje przyjazdu policji, obawiając się pytań, które mogą paść podczas śledztwa. W tym samym czasie Lope i Salvador starają się zrozumieć, co tak naprawdę poróżniło Verę oraz Marię. Hrabia Ayala kontynuuje swoje starania o względy Margarity, wręczając jej kolejny upominek i proponując wspólne wyjście do kina, czemu stanowczo sprzeciwia się Martina. Mimo chęci wsparcia ukochanej, Curro wdaje się z nią w niepotrzebną sprzeczkę. Tymczasem María próbuje przekonać Salvadora, aby ten odważył się ubiegać o stanowisko pierwszego lokaja. Manuel pozostaje nieugięty w kwestii powrotu do Jimeny, a Abel decyduje się wyjawić mu pewną tajemnicę.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 403 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani hiszpańskich opowieści kostiumowych regularnie zasiadają przed ekranami, aby śledzić losy mieszkańców posiadłości Luján. Stacja dba o to, by nowe przygody bohaterów pojawiały się w ramówce w stałych porach, co ułatwia planowanie popołudniowego odpoczynku. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń z udziałem Jany i Manuela, warto zarezerwować sobie czas w kalendarzu. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany już niebawem. Premiera "La Promesa - pałac tajemnic" odc. 403 odbędzie się 2 czerwca 2026 o godzinie 15:00 na antenie TVP2.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie produkcje, w których arystokratyczny przepych miesza się z trudnym życiem służby, ta historia z pewnością przypadnie Wam do gustu. Całość osadzona jest na początku XX wieku w słonecznej Hiszpanii i opowiada o losach Jany, która szuka sprawiedliwości za krzywdy sprzed lat. Serial to idealna propozycja dla każdego, kto szuka w telewizji połączenia wątków kryminalnych z wielkimi uczuciami i rodzinnymi skandalami. Można tu zobaczyć, jak klasowe podziały wpływają na codzienne wybory bohaterów i jak trudno jest uciec przed demonami przeszłości. Obsada tego serialu to m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)