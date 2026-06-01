"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 403

Ostatnie wydarzenia w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" wprowadziły do posiadłości sporo niepokoju, zwłaszcza że śmierć Jerónima wywołała prawdziwą lawinę spekulacji wśród domowników. Lorenzo otwarcie podejrzewał o tę zbrodnię Cavendisha, co ostatecznie skłoniło Pelayo do przekonania Cataliny, by ta zakończyła ryzykowną współpracę z Anglikiem. Równolegle Rómulo zajął się sprawami organizacyjnymi i rozpoczął poszukiwania odpowiedniego kandydata na wolne stanowisko pierwszego lokaja. Na piętrze Abel coraz mocniej osaczał Jimenę, domagając się wyznania prawdy o rzekomej ciąży, lecz ona wciąż próbowała grać na zwłokę i prosiła o trochę czasu. Jej sytuację drastycznie pogorszył Manuel, który stanowczo oznajmił żonie, że nie zamierzał już dłużej ciągnąć tej małżeńskiej farsy. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 403 - streszczenie
Po tragicznej śmierci kamerdynera Jerónima atmosfera w posiadłości staje się gęsta od podejrzeń. Cruz z dużym niepokojem wypatruje przyjazdu policji, obawiając się pytań, które mogą paść podczas śledztwa. W tym samym czasie Lope i Salvador starają się zrozumieć, co tak naprawdę poróżniło Verę oraz Marię. Hrabia Ayala kontynuuje swoje starania o względy Margarity, wręczając jej kolejny upominek i proponując wspólne wyjście do kina, czemu stanowczo sprzeciwia się Martina. Mimo chęci wsparcia ukochanej, Curro wdaje się z nią w niepotrzebną sprzeczkę. Tymczasem María próbuje przekonać Salvadora, aby ten odważył się ubiegać o stanowisko pierwszego lokaja. Manuel pozostaje nieugięty w kwestii powrotu do Jimeny, a Abel decyduje się wyjawić mu pewną tajemnicę.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 403 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Fani hiszpańskich opowieści kostiumowych regularnie zasiadają przed ekranami, aby śledzić losy mieszkańców posiadłości Luján. Stacja dba o to, by nowe przygody bohaterów pojawiały się w ramówce w stałych porach, co ułatwia planowanie popołudniowego odpoczynku. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń z udziałem Jany i Manuela, warto zarezerwować sobie czas w kalendarzu. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany już niebawem. Premiera "La Promesa - pałac tajemnic" odc. 403 odbędzie się 2 czerwca 2026 o godzinie 15:00 na antenie TVP2.
"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
Jeśli lubicie produkcje, w których arystokratyczny przepych miesza się z trudnym życiem służby, ta historia z pewnością przypadnie Wam do gustu. Całość osadzona jest na początku XX wieku w słonecznej Hiszpanii i opowiada o losach Jany, która szuka sprawiedliwości za krzywdy sprzed lat. Serial to idealna propozycja dla każdego, kto szuka w telewizji połączenia wątków kryminalnych z wielkimi uczuciami i rodzinnymi skandalami. Można tu zobaczyć, jak klasowe podziały wpływają na codzienne wybory bohaterów i jak trudno jest uciec przed demonami przeszłości. Obsada tego serialu to m.in.:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)