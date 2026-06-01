"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 403

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-06-01 8:13

Nadchodzący 403. odcinek serialu "La Promesa - pałac tajemnic" przynosi sporo nerwowości w relacjach między mieszkańcami rezydencji. Cruz z dużym napięciem wyczekuje wizyty funkcjonariuszy, starając się zachować spokój po niedawnym morderstwie. Jednocześnie w części dla służby dochodzi do próby wyjaśnienia nieporozumień, które podzieliły Verę oraz Marię.

Ostatnie wydarzenia w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" wprowadziły do posiadłości sporo niepokoju, zwłaszcza że śmierć Jerónima wywołała prawdziwą lawinę spekulacji wśród domowników. Lorenzo otwarcie podejrzewał o tę zbrodnię Cavendisha, co ostatecznie skłoniło Pelayo do przekonania Cataliny, by ta zakończyła ryzykowną współpracę z Anglikiem. Równolegle Rómulo zajął się sprawami organizacyjnymi i rozpoczął poszukiwania odpowiedniego kandydata na wolne stanowisko pierwszego lokaja. Na piętrze Abel coraz mocniej osaczał Jimenę, domagając się wyznania prawdy o rzekomej ciąży, lecz ona wciąż próbowała grać na zwłokę i prosiła o trochę czasu. Jej sytuację drastycznie pogorszył Manuel, który stanowczo oznajmił żonie, że nie zamierzał już dłużej ciągnąć tej małżeńskiej farsy. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

Kalina jeszcze długo będzie mieszać w "Na Wspólnej"? Kasia Gałązka odsłania kulisy | WYWIAD ESKA

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 403 - streszczenie

Po tragicznej śmierci kamerdynera Jerónima atmosfera w posiadłości staje się gęsta od podejrzeń. Cruz z dużym niepokojem wypatruje przyjazdu policji, obawiając się pytań, które mogą paść podczas śledztwa. W tym samym czasie Lope i Salvador starają się zrozumieć, co tak naprawdę poróżniło Verę oraz Marię. Hrabia Ayala kontynuuje swoje starania o względy Margarity, wręczając jej kolejny upominek i proponując wspólne wyjście do kina, czemu stanowczo sprzeciwia się Martina. Mimo chęci wsparcia ukochanej, Curro wdaje się z nią w niepotrzebną sprzeczkę. Tymczasem María próbuje przekonać Salvadora, aby ten odważył się ubiegać o stanowisko pierwszego lokaja. Manuel pozostaje nieugięty w kwestii powrotu do Jimeny, a Abel decyduje się wyjawić mu pewną tajemnicę.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 403 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani hiszpańskich opowieści kostiumowych regularnie zasiadają przed ekranami, aby śledzić losy mieszkańców posiadłości Luján. Stacja dba o to, by nowe przygody bohaterów pojawiały się w ramówce w stałych porach, co ułatwia planowanie popołudniowego odpoczynku. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń z udziałem Jany i Manuela, warto zarezerwować sobie czas w kalendarzu. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany już niebawem. Premiera "La Promesa - pałac tajemnic" odc. 403 odbędzie się 2 czerwca 2026 o godzinie 15:00 na antenie TVP2.

Polecany artykuł:

Kama w ciąży? Michalina Sosna podsyca plotki o nowych odcinkach "M jak miłość"

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie produkcje, w których arystokratyczny przepych miesza się z trudnym życiem służby, ta historia z pewnością przypadnie Wam do gustu. Całość osadzona jest na początku XX wieku w słonecznej Hiszpanii i opowiada o losach Jany, która szuka sprawiedliwości za krzywdy sprzed lat. Serial to idealna propozycja dla każdego, kto szuka w telewizji połączenia wątków kryminalnych z wielkimi uczuciami i rodzinnymi skandalami. Można tu zobaczyć, jak klasowe podziały wpływają na codzienne wybory bohaterów i jak trudno jest uciec przed demonami przeszłości. Obsada tego serialu to m.in.:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
La promesa - pałac tajemnic, odcinek 339: Maria znajduje schronienie w lesie. Abel rozpoczyna własne śledztwo w sprawie kradzieży
Galeria zdjęć 9
La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic