"La Promesa - pałac tajemnic", odcinek 335: Rozczarowana Jana podejmuje decyzję o zakończeniu relacji z Manuelem

Ostatni odcinek serialu "La promesa - pałac tajemnic" udowodnił, że intrygi w hiszpańskiej rezydencji nigdy nie cichną, podsycając napięcia zarówno wśród arystokracji, jak i służby. Cruz i Lorenzo knuli, jak zapobiec przejęciu przez Curra tytułu barona, a markiza pokazała, że jest gotowa posunąć się do wszystkiego. W tym czasie na dole Petra nie ufała Verze i wypytywała ją o jej przeszłość, a chociaż Maria Fernandez również była dla niej złośliwa, w obronie nowej służącej stanęła Jana. Sama Jana nie chciała jednak rozmawiać z Manuelem po tym, jak wyjechał bez słowa wyjaśnienia. Na domiar złego, Pelayo umówił się z Cavendishem na kolejny transport broni, a Leonor postanowiła wyjechać do Ameryki, nawet wbrew woli rodziców. Jakie konsekwencje przyniosą te wszystkie śmiałe decyzje i ukryte sekrety?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"La promesa - pałac tajemnic" odc. 335 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku pozycja Very w posiadłości staje się coraz silniejsza, co wyraźnie nie podoba się Marii. W międzyczasie Cruz wywiera presję na synu, domagając się, by wreszcie skupił się na swoim małżeństwie. Atmosferę w pałacu ma urozmaicić pokaz magii przygotowany przez zaproszonego iluzjonistę. Napięcie rośnie, gdy okazuje się, że Lorenzowi skradziono zegarek, a on sam żąda surowej kary dla złodzieja. Rozczarowana zachowaniem Manuela, Jana podejmuje bolesną decyzję o zakończeniu ich skomplikowanej relacji.

"La promesa - pałac tajemnic" odc. 335 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani hiszpańskiej produkcji z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój pałacowych intryg. Już wkrótce będą mogli poznać dalsze losy Jany, Manuela i pozostałych mieszkańców rezydencji Lujanów. Wszystkich widzów śledzących serial zapraszamy przed ekrany telewizorów. Premierowy odcinek 335 serialu "La promesa - pałac tajemnic" zostanie wyemitowany we wtorek, 24 lutego 2026 roku, o godzinie 15:05 na antenie stacji TVP2.

"La promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

„La Promesa – palac tajemnic” to kostiumowa produkcja prosto ze słonecznej Hiszpanii, która zabiera widzów w podróż do początków XX wieku. Akcja serialu toczy się w pełnej przepychu rezydencji arystokratycznego rodu Lujan. Główną bohaterką jest Jana, która zatrudnia się w pałacu jako pokojówka, by odkryć prawdę o śmierci swojej matki i odnaleźć zaginionego brata. Jej plan zemsty komplikuje się jednak, gdy na jej drodze staje miłość do panicza Manuela. W serialu występują m.in.:

Ana Garces (jako Jana Exposito)

Andrea del Rio (jako Teresa Villamil)

Antonio Velazquez (jako Mauro Moreno)

Arturo Sancho (jako Manuel Lujan)

Carmen Flores (jako Simona Martinez)

Eva Martin (jako Cruz Ezquerdo)

Joaquin Climent (jako Romulo Baeza)

Manuel Regueiro (jako Alonso Lujan)

Maria Castro (jako Pia Adarre)