"La Promesa - pałac tajemnic", odcinek 335: Rozczarowana Jana podejmuje decyzję o zakończeniu relacji z Manuelem

Spis treści
Ostatni odcinek serialu "La promesa - pałac tajemnic" udowodnił, że intrygi w hiszpańskiej rezydencji nigdy nie cichną, podsycając napięcia zarówno wśród arystokracji, jak i służby. Cruz i Lorenzo knuli, jak zapobiec przejęciu przez Curra tytułu barona, a markiza pokazała, że jest gotowa posunąć się do wszystkiego. W tym czasie na dole Petra nie ufała Verze i wypytywała ją o jej przeszłość, a chociaż Maria Fernandez również była dla niej złośliwa, w obronie nowej służącej stanęła Jana. Sama Jana nie chciała jednak rozmawiać z Manuelem po tym, jak wyjechał bez słowa wyjaśnienia. Na domiar złego, Pelayo umówił się z Cavendishem na kolejny transport broni, a Leonor postanowiła wyjechać do Ameryki, nawet wbrew woli rodziców. Jakie konsekwencje przyniosą te wszystkie śmiałe decyzje i ukryte sekrety?
"La promesa - pałac tajemnic" odc. 335 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku pozycja Very w posiadłości staje się coraz silniejsza, co wyraźnie nie podoba się Marii. W międzyczasie Cruz wywiera presję na synu, domagając się, by wreszcie skupił się na swoim małżeństwie. Atmosferę w pałacu ma urozmaicić pokaz magii przygotowany przez zaproszonego iluzjonistę. Napięcie rośnie, gdy okazuje się, że Lorenzowi skradziono zegarek, a on sam żąda surowej kary dla złodzieja. Rozczarowana zachowaniem Manuela, Jana podejmuje bolesną decyzję o zakończeniu ich skomplikowanej relacji.
"La promesa - pałac tajemnic" odc. 335 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani hiszpańskiej produkcji z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój pałacowych intryg. Już wkrótce będą mogli poznać dalsze losy Jany, Manuela i pozostałych mieszkańców rezydencji Lujanów. Wszystkich widzów śledzących serial zapraszamy przed ekrany telewizorów. Premierowy odcinek 335 serialu "La promesa - pałac tajemnic" zostanie wyemitowany we wtorek, 24 lutego 2026 roku, o godzinie 15:05 na antenie stacji TVP2.
"La promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
„La Promesa – palac tajemnic” to kostiumowa produkcja prosto ze słonecznej Hiszpanii, która zabiera widzów w podróż do początków XX wieku. Akcja serialu toczy się w pełnej przepychu rezydencji arystokratycznego rodu Lujan. Główną bohaterką jest Jana, która zatrudnia się w pałacu jako pokojówka, by odkryć prawdę o śmierci swojej matki i odnaleźć zaginionego brata. Jej plan zemsty komplikuje się jednak, gdy na jej drodze staje miłość do panicza Manuela. W serialu występują m.in.:
- Ana Garces (jako Jana Exposito)
- Andrea del Rio (jako Teresa Villamil)
- Antonio Velazquez (jako Mauro Moreno)
- Arturo Sancho (jako Manuel Lujan)
- Carmen Flores (jako Simona Martinez)
- Eva Martin (jako Cruz Ezquerdo)
- Joaquin Climent (jako Romulo Baeza)
- Manuel Regueiro (jako Alonso Lujan)
- Maria Castro (jako Pia Adarre)