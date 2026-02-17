Biedronka zaszalała z promocjami na Dzień Kota! Karma gratis, żwirek za grosze

Kiedy obchodzimy Światowy Dzień Kota?

Światowy Dzień Kota wypada 17 lutego i z każdym rokiem zyskuje coraz więcej sympatyków. To dzień, który ma przypominać o wyjątkowej więzi między człowiekiem a kotem – zwierzęciem, które często bywa jednocześnie urocze, niezależne i tajemnicze. Początki tego święta sięgają Włoch, gdzie zostało zainicjowane w 1990 roku przez dziennikarkę Claudię Angeletti. W Polsce obchody 17 lutego zapoczątkował w 2006 roku Wojciech Albert Kurkowski, felinolog i redaktor naczelny miesięcznika "KOT". Warto pamiętać, że oprócz Światowego Dnia Kota, 8 sierpnia obchodzony jest również Międzynarodowy Dzień Kota, ustanowiony w 2002 roku przez Międzynarodowy Fundusz na rzecz Dobrostanu Zwierząt.

Biedronka świętuje Światowy Dzień Kota

Przygotuj się na prawdziwe mruczenie z zadowolenia! Biedronka z okazji Światowego Dnia Kota przygotowała dwie rewelacyjne promocje, które sprawią, że Twój pupil będzie w siódmym niebie.

Wszystkie suche karmy dla kota Kitty – drugi produkt 50% taniej. Jeśli Twój kot preferuje chrupiące kąski, to ta oferta jest dla Ciebie! Możesz dowolnie mieszać rodzaje suchych karm Kitty i zaoszczędzić połowę ceny na drugim, tańszym produkcie. To idealna okazja, by zaopatrzyć się w ulubione smaki Twojego pupila lub wypróbować coś nowego.

Promocje na karmy dla kota

Biedronka oferuje szeroki wybór karm dla kotów w atrakcyjnych cenach, które zadowolą nawet najbardziej wybredne podniebienia.

Karma dla kota Gourmet Gold (85 g). Przy zakupie 5 sztuk, każda kosztuje tylko 1,99 zł. Dostępne są różne rodzaje, co pozwoli na zaspokojenie zróżnicowanych gustów Twojego pupila.

Atrakcyjne ceny żwirków

Czysta kuweta to podstawa komfortu kota i właściciela. Biedronka przygotowała promocje, które pomogą Ci zadbać o higienę Twojego pupila.

Żwirek silikonowy dla kotów Kitty (3,8 L). Przy zakupie 2 sztuk, drugi produkt otrzymasz za jedyne 2 złote. To ekonomiczne rozwiązanie, które zapewni długotrwałą świeżość.

