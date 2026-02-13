Spis treści
W ostatnim odcinku serialu "La promesa - pałac tajemnic" emocje ponownie sięgnęły zenitu, a pałacowe intrygi nabrały tempa. Podczas gdy María powoli wracała do zdrowia, wciąż zmagając się z trudnościami przy jedzeniu, Pelayo starał się przekonać Cruz do namówienia Alonso na wizytę Cavendisha. W tle tych wydarzeń rozgrywały się osobiste dramaty – Feliciano nie potrafił wybaczyć Petrze dawnych krzywd i odrzucił możliwość pojednania. Strach przed konsekwencjami ukrywania prawdy paraliżował również Rómulo i Píę. Pośród tych napięć Vera podjęła jednak decyzję, by na stałe zostać w La Promesie. Jak widać, w pałacu wciąż wrze od skrywanych sekretów i emocji.
"La promesa - pałac tajemnic" odc. 333 - streszczenie
Choć powrót Marii przynosi wiele radości mieszkańcom, kobieta napotyka na trudności w odnalezieniu się w nowej sytuacji. Szczególnie ciężko jest jej zaakceptować fakt, że w pałacu pojawiła się nowa pokojówka. W tym samym czasie Leonor odczuwa głębokie rozczarowanie zachowaniem Martiny, która zataiła przed nią swój sekretny związek z Curro oraz zaręczyny z don Antoniem. W międzyczasie Catalina, odczuwając wyrzuty sumienia po degustacji sosów, postanawia przeprosić swojego ojca, jednak ten stawia jasny warunek: wszelkie interesy z Cavendishem muszą być prowadzone z dala od La Promesy. Równocześnie Manuel podejmuje kolejne próby zbliżenia się do Jany, lecz jego wysiłki spotykają się z jej chłodnym przyjęciem.
"La promesa - pałac tajemnic" odc. 333 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani hiszpańskiej produkcji z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w pałacu markizów Lujan. Nadchodzący odcinek zapowiada kolejne emocje i intrygi, które z pewnością wciągną widzów bez reszty. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić dalszych losów swoich ulubionych bohaterów, podajemy szczegóły emisji. Najnowszy, 333. odcinek serialu „La promesa - pałac tajemnic” będzie można obejrzeć w piątek, 20 lutego 2026 roku, o godzinie 15:05 na antenie stacji TVP2.
"La promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
„La Promesa – pałac tajemnic” to kostiumowy hit prosto z Hiszpanii, który przenosi widzów do początków XX wieku, wprost do pełnej przepychu rezydencji rodu Lujan. Serial opowiada wciągającą historię Jany, młodej kobiety, która jako pokojówka szuka zemsty za zamordowanie matki i odnalezienia zaginionego brata. Jej misja komplikuje się jednak, gdy na jej drodze staje miłość do Manuela, syna jej największych wrogów. Obsada tego serialu to m.in.:
- Ana Garces (jako Jana Exposito)
- Andrea del Rio (jako Teresa Villamil)
- Antonio Velazquez (jako Mauro Moreno)
- Arturo Sancho (jako Manuel Lujan)
- Carmen Flores (jako Simona Martinez)
- Eva Martin (jako Cruz Ezquerdo)
- Joaquin Climent (jako Romulo Baeza)
- Manuel Regueiro (jako Alonso Lujan)
- Maria Castro (jako Pia Adarre)