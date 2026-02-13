W ostatnim odcinku serialu "La promesa - pałac tajemnic" emocje ponownie sięgnęły zenitu, a pałacowe intrygi nabrały tempa. Podczas gdy María powoli wracała do zdrowia, wciąż zmagając się z trudnościami przy jedzeniu, Pelayo starał się przekonać Cruz do namówienia Alonso na wizytę Cavendisha. W tle tych wydarzeń rozgrywały się osobiste dramaty – Feliciano nie potrafił wybaczyć Petrze dawnych krzywd i odrzucił możliwość pojednania. Strach przed konsekwencjami ukrywania prawdy paraliżował również Rómulo i Píę. Pośród tych napięć Vera podjęła jednak decyzję, by na stałe zostać w La Promesie. Jak widać, w pałacu wciąż wrze od skrywanych sekretów i emocji.

"La promesa - pałac tajemnic" odc. 333 - streszczenie

Choć powrót Marii przynosi wiele radości mieszkańcom, kobieta napotyka na trudności w odnalezieniu się w nowej sytuacji. Szczególnie ciężko jest jej zaakceptować fakt, że w pałacu pojawiła się nowa pokojówka. W tym samym czasie Leonor odczuwa głębokie rozczarowanie zachowaniem Martiny, która zataiła przed nią swój sekretny związek z Curro oraz zaręczyny z don Antoniem. W międzyczasie Catalina, odczuwając wyrzuty sumienia po degustacji sosów, postanawia przeprosić swojego ojca, jednak ten stawia jasny warunek: wszelkie interesy z Cavendishem muszą być prowadzone z dala od La Promesy. Równocześnie Manuel podejmuje kolejne próby zbliżenia się do Jany, lecz jego wysiłki spotykają się z jej chłodnym przyjęciem.

"La promesa - pałac tajemnic" odc. 333 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani hiszpańskiej produkcji z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w pałacu markizów Lujan. Nadchodzący odcinek zapowiada kolejne emocje i intrygi, które z pewnością wciągną widzów bez reszty. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić dalszych losów swoich ulubionych bohaterów, podajemy szczegóły emisji. Najnowszy, 333. odcinek serialu „La promesa - pałac tajemnic” będzie można obejrzeć w piątek, 20 lutego 2026 roku, o godzinie 15:05 na antenie stacji TVP2.

"La promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

„La Promesa – pałac tajemnic” to kostiumowy hit prosto z Hiszpanii, który przenosi widzów do początków XX wieku, wprost do pełnej przepychu rezydencji rodu Lujan. Serial opowiada wciągającą historię Jany, młodej kobiety, która jako pokojówka szuka zemsty za zamordowanie matki i odnalezienia zaginionego brata. Jej misja komplikuje się jednak, gdy na jej drodze staje miłość do Manuela, syna jej największych wrogów. Obsada tego serialu to m.in.:

Ana Garces (jako Jana Exposito)

Andrea del Rio (jako Teresa Villamil)

Antonio Velazquez (jako Mauro Moreno)

Arturo Sancho (jako Manuel Lujan)

Carmen Flores (jako Simona Martinez)

Eva Martin (jako Cruz Ezquerdo)

Joaquin Climent (jako Romulo Baeza)

Manuel Regueiro (jako Alonso Lujan)

Maria Castro (jako Pia Adarre)