La Promesa, odcinek 470: Tajemnicze spotkanie Jany i Pii oraz śledztwo Cataliny w sprawie otrucia Ayali. Martina jest niewinna? [ZDJĘCIA]

Rozpoczęcie śledztwa i groźba policji w odcinku 470 "La Promesa - pałac tajemnic"

Sytuacja wokół oskarżonej o podanie cykuty Martiny staje się krytyczna. Ignacio oficjalnie oświadcza, że nie odpuści tej sprawy i zgłosi usiłowanie morderstwa na policję. Przerażona Margarita robi wszystko, by odwieść go od tego pomysłu. Tymczasem Catalina, wierząc nieustannie w niewinność kuzynki, rozpoczyna własne, prywatne dochodzenie na terenie posiadłości.

Nocne wyprawy Jany i obrona don Ricarda w odcinku 470 "La Promesa - pałac tajemnic"

Jana z wielkim ryzykiem wymyka się z pałacu, by regularnie odwiedzać ukrywającą się Pię i dostarczać jej najpotrzebniejsze rzeczy. Nieobecności pokojówki nie uciekają uwadze Petry, która ostro ruga dziewczynę za zaniedbywanie obowiązków. Niespodziewanie w obronie Jany staje don Ricardo, co wyraźnie zaskakuje i złość surową gospodynię.

Twarda postawa Very i plan Candeli w odcinku 470 "La Promesa - pałac tajemnic"

W relacjach między służbą dochodzi do ostrych starć. Po przymusowym wyjściu na zabawę z poprzedniego odcinka, Vera z całą stanowczością oświadcza Santosowi, że nie zmusi jej do uczucia i nie ma u niej żadnych szans. Tymczasem w pomoc Virtudes angażuje się Candela, która odnajduje sprytny sposób, by umożliwić dziewczynie odzyskanie ukochanego syna Adolfita.

Kiedy i gdzie oglądać 470. odcinek „La Promesy”?

Najnowszy odcinek 470 serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w piątek, 4 września o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Wszystkie epizody można oglądać również na platformie streamingowej TVP VOD, dzięki czemu fani nie muszą martwić się jeśli pominą któryś z bieżących odcinków.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to porywająca hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja osadzona jest w malowniczej Andaluzji z początku XX wieku. Fabuła podąża za losami młodej Jany, zatrudniającej się jako służka w bogatej posiadłości. Kobieta ma jeden cel: odnaleźć zaginionego lata temu brata oraz dokonać zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jej matki. Misję dziewczyny dramatycznie komplikuje niespodziewana miłość do Manuela, dziedzica majątku. Produkcja sprawnie przeplata mroczne tajemnice i wątki sensacyjne z zakazanym uczuciem, dobitnie ukazując społeczne przepaście dzielące arystokrację od poddanej im służby.

W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana

Arturo Sancho jako Manuel

Eva Martín jako Cruz

Manuel Regueiro jako Alonso

María Castro jako Pia

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