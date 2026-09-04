"Dżentelmeni". 3. sezon powstanie? Znamy przyszłość serialu Netflixa

"Dżentelmeni" - 2. sezon już w Netflixie. Krytycy narzekają, ale oceny mówią same za siebie

W drugim sezonie mija rok, odkąd Eddie (Theo James) i Susie (Kaya Scodelario) wspólnie działają w zagranicznym imperium przestępczym Bobby'ego (Ray Winstone). Kiedy jednak próbują je rozwijać, ich szef podejmuje coraz bardziej zastanawiające decyzje. Teraz Eddie i Susie muszą zdecydować czy interweniować, czy zaryzykować utratę wszystkiego. Wszak nieokiełznane ambicje rzadko przynoszą dobre skutki.

Zagraniczni krytycy narzekają, że nowe odcinki "Dżentelmenów" są wtórne względem pierwszej odsłony, a także mroczniejsze i poważniejsze, więc tym samym - mniej zabawne. Głosy malkontentów nie zmieniają jednak faktu, że w Rotten Tomatoes drugi sezon wyszarpał (odrobinę) lepszy wynik od swego poprzednika - mamy wzrost z 75 do 79%.

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"Dżentelmeni" - 3. sezon powstanie?

Jak na Netflixa przystało, w dniu 3 września do serwisu wpadły wszystkie odcinki drugiego sezonu, co oczywiście oznacza, że wielu fanów seans ma już za sobą i czeka na kolejną porcję. Czy ta nadejdzie? — Ambicje "Dżentelmenów" wzrosły, ich świat się rozszerzył, a konsekwencje mają znaczenie. Trzeci sezon wydawał się nieunikniony i nie mogę się doczekać, aż znów przesuniemy jego granice — rzekł Guy Ritchie w oświadczeniu opublikowanym na łamach Variety. Zatem tak, "Dżentelmeni" wrócą z trzecim sezonem, Ritchie znów stanie za kamerą i wraz z Matthew Readem napiszą scenariusz.

Przewidywana data premiery nie jest obecnie znana. Wiemy tylko, że nowe odcinki są już w preprodukcji i przewiduje się, że ekipa wkrótce wróci na plan, choć skrypty nie zostały jeszcze ukończone. Zważywszy na fakt, iż pierwsze dwa sezony dzielił dwuletnia przerwa, zakładamy, że trzeci sezon "Dżentelmenów" trafi do Netflixa w 2028 roku.

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