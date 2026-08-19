La Promesa, odcinek 462: Hrabia będzie umierał, a Jana ruszy do walki o dziecko! Nie odpuści Petrze

Petra chce oddać dziecko Gregoriowi

W 462. odcinku „La Promesy” jednym z najważniejszych tematów będzie przyszłość dziecka Píi. Po śmierci kobiety sytuacja jej syna stanie się szczególnie trudna. Wcześniej Pía przez długi czas próbowała chronić siebie i dziecko przed Gregoriem, który po wyjściu z więzienia ponownie pojawił się w jej życiu.

Mężczyzna trafił za kratki po tym, jak próbował pozbawić Píę życia. Kobieta miała więc powody, by się go obawiać. Jego powrót do La Promesy tylko zwiększył jej strach o własne bezpieczeństwo.

Tym bardziej szokujący będzie pomysł Petry. Kobieta zdecyduje, że dziecko Píi powinno trafić do Gregoria. Jej decyzja natychmiast wzbudzi sprzeciw. Trudno będzie bowiem zrozumieć, dlaczego syn kobiety, która tak bardzo bała się Gregoria, miałby znaleźć się właśnie pod jego opieką.

Jana stanie w obronie dziecka Píi

Pomysł Petry nie przejdzie bez echa. Jana nie zamierza zaakceptować decyzji swojej przełożonej. Dla niej sprawa będzie szczególnie bolesna, ponieważ to właśnie ona razem z Verą znalazła martwą Píę.

Jana doskonale pamięta również, w jak trudnej sytuacji znajdowała się zmarła kobieta. Nie będzie więc chciała dopuścić, by jej dziecko trafiło do człowieka, którego Pía uważała za zagrożenie.

Sprzeciw Jany doprowadzi do kolejnego starcia z Petrą. Kobiety będą miały zupełnie inne spojrzenie na przyszłość dziecka. Jana nie zamierza odpuścić i będzie próbowała zrobić wszystko, aby powstrzymać Petrę przed realizacją jej planu.

Po stronie Jany staną również inni członkowie służby. Wcześniej Romulo i Ricardo stanowczo sprzeciwiali się pomysłowi przekazania dziecka Gregoriowi. W tym samym czasie mieszkańcy pałacu będą przygotowywać spotkanie ku czci Píi, co sprawi, że jej tragiczna historia ponownie stanie się tematem rozmów.

Hrabia nagle straci przytomność

W 462. odcinku „La Promesy” wydarzy się także coś, co wywoła ogromny niepokój w pałacu. Po gwałtownej awanturze hrabia nagle zasłabnie. Sytuacja szybko okaże się znacznie poważniejsza, niż można będzie początkowo przypuszczać. Mężczyzna straci przytomność, a wezwany lekarz nie będzie w stanie od razu znaleźć rozwiązania. Stan hrabiego zacznie wyglądać naprawdę niebezpiecznie.żny kryzys.

Data i godzina emisji 462. odcinka „La Promesy”

462. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia w TVP2 o godzinie 15:05. Widzowie zobaczą w nim zarówno dramatyczną walkę o dziecko Píi, jak i wydarzenia, które postawią pod znakiem zapytania życie hrabiego. Odcinek będzie również dostępny w TVP VOD.

„La Promesa - pałac tajemnic” – obsada

W serialu występują m.in. Ana Garcés jako Jana, Arturo García Sancho jako Manuel, María Castro jako Pía oraz Joaquín Climent jako Rómulo. W obsadzie znajdują się także Carmen Asecas, Eva Martín, Marga Martínez i Bruno Lastra.

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