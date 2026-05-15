W poprzednim odcinku (395) Jimena zaskoczyła wszystkich decyzją o pozostaniu w La Promesie na stałe, wzbudzając niepokój wśród służby i sprzeciw Manuela. W tym czasie Pelayo i Lorenzo, za plecami Cataliny, dopinali szczegóły nielegalnej współpracy przy przemycie broni, wykorzystując do tego interes związany z produkcją dżemów i konserw. Catalina popadła także w kolejny konflikt z Cruz, nie godząc się na warunki dotyczące włączenia Lorenzo do spółki. Równocześnie Teresa wprowadzała Virtudes w nowe obowiązki, a Lope bezskutecznie próbował namówić Verę do odwiedzenia jej tajemniczego ojca.
„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 396
Przyjazd pana Cavendisha do pałacu stawia Pelaya w stan najwyższej gotowości – hrabia przedstawia mu Lorenzo jako nowego partnera, co ostatecznie przypieczętowuje ich mroczny sojusz w handlu bronią. Tymczasem w salonach Margarita zaczyna dostrzegać nieszczerość w zachowaniu hrabiego Ayali i demaskuje jego prawdziwe intencje, podczas gdy Ignacio desperacko próbuje przekonać Petrę, że jego zbliżenie do Margarity to jedynie wyrafinowany plan zemsty na Cruz za śmierć ich wspólnego syna. W służbówce narasta niepokój – Maria Fernandez dzieli się z Janą i Teresą swoimi mrocznymi przeczuciami dotyczącymi ostatnich wydarzeń, szukając u nich wsparcia i rady. Równocześnie Lope, działając pod wpływem wskazówek Teresy, podejmuje kolejną próbę rozmowy z Verą, starając się wytłumaczyć jej, jak ważne jest odnowienie kontaktu z ojcem, jednak dziewczyna wciąż z trudem dopuszcza do siebie myśl o konfrontacji z przeszłością.
„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 396. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.
W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)