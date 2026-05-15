W poprzednim odcinku (395) Jimena zaskoczyła wszystkich decyzją o pozostaniu w La Promesie na stałe, wzbudzając niepokój wśród służby i sprzeciw Manuela. W tym czasie Pelayo i Lorenzo, za plecami Cataliny, dopinali szczegóły nielegalnej współpracy przy przemycie broni, wykorzystując do tego interes związany z produkcją dżemów i konserw. Catalina popadła także w kolejny konflikt z Cruz, nie godząc się na warunki dotyczące włączenia Lorenzo do spółki. Równocześnie Teresa wprowadzała Virtudes w nowe obowiązki, a Lope bezskutecznie próbował namówić Verę do odwiedzenia jej tajemniczego ojca.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 396

Przyjazd pana Cavendisha do pałacu stawia Pelaya w stan najwyższej gotowości – hrabia przedstawia mu Lorenzo jako nowego partnera, co ostatecznie przypieczętowuje ich mroczny sojusz w handlu bronią. Tymczasem w salonach Margarita zaczyna dostrzegać nieszczerość w zachowaniu hrabiego Ayali i demaskuje jego prawdziwe intencje, podczas gdy Ignacio desperacko próbuje przekonać Petrę, że jego zbliżenie do Margarity to jedynie wyrafinowany plan zemsty na Cruz za śmierć ich wspólnego syna. W służbówce narasta niepokój – Maria Fernandez dzieli się z Janą i Teresą swoimi mrocznymi przeczuciami dotyczącymi ostatnich wydarzeń, szukając u nich wsparcia i rady. Równocześnie Lope, działając pod wpływem wskazówek Teresy, podejmuje kolejną próbę rozmowy z Verą, starając się wytłumaczyć jej, jak ważne jest odnowienie kontaktu z ojcem, jednak dziewczyna wciąż z trudem dopuszcza do siebie myśl o konfrontacji z przeszłością.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 396. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)