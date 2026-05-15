"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 926

Zanim zanurzymy się w nowe wątki, warto przypomnieć sobie, co zafundował nam ostatnio serial "Dziedzictwo". W ostatnim odcinku Sinan, mimo prób ukrycia swoich prawdziwych uczuć, nie potrafił opanować narastającej zazdrości o Aynur, co poskutkowało jego usilnymi staraniami o ograniczenie jej kontaktów z Gurkanem. Z kolei Ayse była święcie przekonana, że Leyla podjęła próbę uwiedzenia Ferita, choć on sam uznał te wszystkie oskarżenia za zupełnie absurdalne. Mężczyzna stwierdził, że przez kobietę przemawia jedynie zazdrość, dlatego postanowił za wszelką cenę udowodnić jej, jak bardzo się w tej kwestii myli. Spore poruszenie wywołała też relacja Poyraza i Nany, którzy stali się sobie wyraźnie bliżsi, podczas gdy Semih knuł już podstępny plan, aby zdobyć kobietę. Biorąc pod uwagę te wszystkie miłosne zawirowania i intrygi, warto sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy waszych ulubieńców.

"Dziedzictwo" odc. 926 - streszczenie

Nana i Poyraz spędzają wspólnie czas podczas pracy w warsztacie, co wyraźnie zbliża tę parę do siebie. Oboje starają się jednak bagatelizować to, co zaczyna ich łączyć, unikając szczerych rozmów o swoich uczuciach. Całej sytuacji bacznie przygląda się Semih, który postanawia zmienić dotychczasową strategię działania. Chce on za wszelką cenę zniszczyć zaufanie Nany do Poyraza i w ten sposób zyskać jej przychylność dla siebie. W tym samym czasie Gurkan nawiązuje bliższą relację z Aynur, co wzbudza silną zazdrość u Sinana. Z kolei Ayse odbywa rozmowę z Leylą, która zapewnia ją o braku uczuć do Ferita, jednak jej słowa przynoszą odwrotny skutek. Prowadzi to jedynie do wzrostu napięcia i nieufności w relacji Ayse z Feritem.

"Dziedzictwo" odc. 926 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani tureckich produkcji na pewno z niecierpliwością wyczekują momentu, w którym dowiedzą się, jak potoczą się losy bohaterów po ostatnich wydarzeniach. Telewizja Polska dba o regularną emisję przygód ulubionych postaci, dzięki czemu można na bieżąco śledzić każdą nową intrygę. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby nie przegapić ani jednej minuty tego interesującego odcinka. Premiera 926. odcinka serialu "Dziedzictwo" zaplanowana jest na 22 maja 2026 roku o godzinie 16:05 na kanale TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to produkcja, która od dłuższego czasu przyciąga przed ekrany rzesze wielbicieli skomplikowanych historii miłosnych i rodzinnych tajemnic. Choć na przestrzeni kolejnych sezonów w życiu głównych bohaterów zaszło mnóstwo zmian, a obsada ewoluowała, serial wciąż trzyma w napięciu. Obecnie obserwujemy nowe wątki skupione wokół Nany i Poyraza, którzy próbują odnaleźć szczęście mimo trudnej przeszłości. To opowieść o tym, jak bolesne straty mogą prowadzić do nowych, niespodziewanych początków. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)