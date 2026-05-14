W poprzednim odcinku (394) powrót Jimeny wywołał panikę wśród służby, która wciąż pamięta tragiczny pożar i jej nieobliczalne zachowanie. W pałacu zapanowała atmosfera pełna napięcia i podejrzeń. Virtudes zmagała się z nauką zawodu, a jej brak umiejętności martwił Teresę. Lope planował oświadczyny, lecz Vera sprzeciwiła się temu. Catalina negocjowała warunki biznesu, a Cruz chciała zgłosić La Promesę do konkursu ogrodowego.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 395

Jimena wprawia wszystkich w osłupienie deklaracją o pozostaniu w La Promesie na stałe, co wywołuje falę lęku wśród służby i otwartą niechęć Manuela. W tym samym czasie, za plecami niczego nieświadomej Cataliny, Pelayo i Lorenzo finalizują szczegóły nielegalnego procederu – kapitan i hrabia ustalają zasady współpracy przy przemycie broni, wykorzystując do tego legalny biznes produkujący dżemy i konserwy.

Catalina popada w ostry konflikt z markizą Cruz, nie zgadzając się na narzucone przez nią warunki włączenia Lorenzo do spółki, co tylko pogarsza i tak napięte relacje kobiet. Równolegle w części dla personelu Teresa kontynuuje wdrażanie Virtudes do obowiązków, a wspólna praca staje się okazją do intymnych zwierzeń z bolesnych doświadczeń, podczas gdy Lope bezskutecznie próbuje przełamać opór Very w kwestii odwiedzin u ojca.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 395. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)