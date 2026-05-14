W poprzednim odcinku (394) powrót Jimeny wywołał panikę wśród służby, która wciąż pamięta tragiczny pożar i jej nieobliczalne zachowanie. W pałacu zapanowała atmosfera pełna napięcia i podejrzeń. Virtudes zmagała się z nauką zawodu, a jej brak umiejętności martwił Teresę. Lope planował oświadczyny, lecz Vera sprzeciwiła się temu. Catalina negocjowała warunki biznesu, a Cruz chciała zgłosić La Promesę do konkursu ogrodowego.
„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 395
Jimena wprawia wszystkich w osłupienie deklaracją o pozostaniu w La Promesie na stałe, co wywołuje falę lęku wśród służby i otwartą niechęć Manuela. W tym samym czasie, za plecami niczego nieświadomej Cataliny, Pelayo i Lorenzo finalizują szczegóły nielegalnego procederu – kapitan i hrabia ustalają zasady współpracy przy przemycie broni, wykorzystując do tego legalny biznes produkujący dżemy i konserwy.
Catalina popada w ostry konflikt z markizą Cruz, nie zgadzając się na narzucone przez nią warunki włączenia Lorenzo do spółki, co tylko pogarsza i tak napięte relacje kobiet. Równolegle w części dla personelu Teresa kontynuuje wdrażanie Virtudes do obowiązków, a wspólna praca staje się okazją do intymnych zwierzeń z bolesnych doświadczeń, podczas gdy Lope bezskutecznie próbuje przełamać opór Very w kwestii odwiedzin u ojca.
„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 395. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.
W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)