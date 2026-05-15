Zanim przejdziemy do nowości, warto przypomnieć finał poprzednich wątków. Oczyszczony z podejrzeń Waldek wyszedł na wolność, lecz nie znalazł w sobie litości dla niewiernej Jadzi, porzucając ją dla nowej partnerki. W międzyczasie Krystian wreszcie spotkał się z Melką i Piotrkiem, a kością niezgody wciąż pozostawała jego kontrowersyjna relacja z dawną rywalką Melki, Łucją Reterską. Z kolei zdezorientowany Seweryn otrzymał pocztówkę od zaginionej Kazanowej, przez co zaczął oswajać się z myślą o jej dobrowolnej ucieczce.

Pierwsza miłość, odcinek 4221: Marta i Szymon oraz intryga Lucynki

Zbliżające się urodziny stanowią dla Lucynki spory problem, dlatego jubilatka planuje zrezygnować ze świętowania, aby nikt nie wypytywał jej o ciążę. Ostatecznie jednak zmienia plany, gdy zauważa sercowe rozterki Jędrka oraz Klaudii. Postanawia zaaranżować przypadkowe spotkanie zwaśnionej pary, ale jej misterna kombinacja szybko wymyka się spod kontroli, przynosząc całkowicie nieoczekiwane konsekwencje.

Na innym froncie Marta całkowicie ignoruje wyraźne sygnały od Szymona i uparcie dąży do odbudowania ich relacji. Mężczyzna, będąc już na skraju wytrzymałości przez jej natarczywość, inicjuje wyjątkowo chłodną i brutalną konfrontację, która ma na zawsze wybić jej z głowy marzenia o wspólnej przyszłości.

Równolegle mąż zaginionej Kazanowej ostatecznie traci resztki optymizmu i godzi się z wersją, że ukochana odeszła z własnej nieprzymuszonej woli. Na taką kapitulację nie zgadza się jednak Śmiałek, który błyskawicznie opracowuje niezwykle ryzykowny plan działania, upatrując w nim ostatniej szansy na rozwiązanie zagadki zniknięcia kobiety.

Pierwsza miłość w Polsacie. Kiedy oglądać odcinek 4221?

Ulubiona telenowela widzów pojawia się na ekranach telewizorów od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00. Premiera 4221. epizodu odbędzie się w czwartek, 21 maja 2026 roku na antenie Polsatu. Widzowie, którzy nie zdążą na tradycyjną emisję, mogą bez problemu nadrobić wszystkie nowości oraz starsze epizody za pośrednictwem platformy internetowej Polsat Box Go.

Pierwsza miłość: Obsada i kulisy kultowej produkcji Polsatu

Akcja tej popularnej polskiej produkcji obyczajowej toczy się głównie we Wrocławiu, a jej filarem od lat pozostają burzliwe losy Marysi oraz Pawła. Scenariusz regularnie przeplata perypetie rodzinne Alana czy Kingi z nieoczekiwanymi wątkami kryminalnymi oraz trudnymi sprawami społecznymi. Tytuł gości na antenie Polsatu nieprzerwanie od 2004 roku, wciąż przyciągając przed ekrany rzesze lojalnych fanów.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)