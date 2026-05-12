La promesa, odcinek 393: Alonso wyznaje Curro, co naprawdę łączyło go z matką Jany

W poprzednim odcinki (392) przyjazd Jimeny wywołał w La Promesie niepokój po ostatnich dramatycznych wydarzeniach. Manuel wyznał Ablowi prawdę o swojej relacji z Janą, stawiając lekarza w trudnej sytuacji. Pía i Rómulo zatrudnili Virtudes jako służącą, a Salvador przygotował dla Marii romantyczną kolację. Petra była zazdrosna o relację Ignacia z Margaritą, a Pelayo namawiał Catalinę do współpracy z Lorenzo.
„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 393
Alonso decyduje się na szczerość wobec Curro i opowiada mu o swojej głębokiej więzi z Dolores, całkowicie nie zdając sobie sprawy, że Jana przysłuchuje się całej rozmowie z ukrycia, co wywołuje u niej ogromne emocje.
W tym samym czasie w służbówce Teresa, na prośbę pani Píi, rozpoczyna intensywne szkolenie Virtudes, starając się wdrożyć nową służącą w skomplikowane zasady panujące w pałacu.
Martina nie potrafi wybaczyć Margaricie, że ta planuje radosne wyjście na przyjęcie z hrabią de Ayala, oskarżając matkę o brak szacunku dla pamięci zmarłego ojca.
Lope próbuje zbliżyć się do Very, proponując wspólne odwiedziny u jej ojca, jednak dziewczyna gwałtownie odrzuca ten pomysł, wyraźnie ukrywając przed kucharzem bolesną tajemnicę ze swojej przeszłości.
„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 393. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.
W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)