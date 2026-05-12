La promesa, odcinek 393: Alonso wyznaje Curro, co naprawdę łączyło go z matką Jany

W poprzednim odcinki (392) przyjazd Jimeny wywołał w La Promesie niepokój po ostatnich dramatycznych wydarzeniach. Manuel wyznał Ablowi prawdę o swojej relacji z Janą, stawiając lekarza w trudnej sytuacji. Pía i Rómulo zatrudnili Virtudes jako służącą, a Salvador przygotował dla Marii romantyczną kolację. Petra była zazdrosna o relację Ignacia z Margaritą, a Pelayo namawiał Catalinę do współpracy z Lorenzo.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 393

Alonso decyduje się na szczerość wobec Curro i opowiada mu o swojej głębokiej więzi z Dolores, całkowicie nie zdając sobie sprawy, że Jana przysłuchuje się całej rozmowie z ukrycia, co wywołuje u niej ogromne emocje.

W tym samym czasie w służbówce Teresa, na prośbę pani Píi, rozpoczyna intensywne szkolenie Virtudes, starając się wdrożyć nową służącą w skomplikowane zasady panujące w pałacu.

Martina nie potrafi wybaczyć Margaricie, że ta planuje radosne wyjście na przyjęcie z hrabią de Ayala, oskarżając matkę o brak szacunku dla pamięci zmarłego ojca.

Lope próbuje zbliżyć się do Very, proponując wspólne odwiedziny u jej ojca, jednak dziewczyna gwałtownie odrzuca ten pomysł, wyraźnie ukrywając przed kucharzem bolesną tajemnicę ze swojej przeszłości.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 393. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)