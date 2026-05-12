"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 871

Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" postawiły losy wielu mieszkańców pod znakiem zapytania, serwując serię zaskakujących zwrotów akcji. Jaime nabrał poważnych podejrzeń co do lojalności Samuela i po przyciśnięciu doktora Briza odkrył prawdę o dobrym zdrowiu Diego, który w tym samym czasie podjął dramatyczną próbę samobójczą w więziennej celi. W kamienicy działo się równie sporo, bo chociaż Casilda nareszcie odzyskała przytomność, jej powrót do rzeczywistości przyniósł wielki smutek, gdyż kobieta zupełnie nie pamiętała Martina. Tymczasem Inigo otworzył się przed Leonor i wyjawił, że Flora jest jego siostrą, tłumacząc przy tym zawiłe powody pojawienia się w okolicy jako rzekomy potomek Cesara Cervery. Do niebezpiecznej sytuacji doszło także w domu Zavali, gdzie Arturo usiłował potajemnie wywieźć odurzoną Silvię, ale został przyłapany na gorącym uczynku. Nagłe odkrycia i bolesne wyznania sprawiły, że sytuacja stała się bardzo niepewna, zatem czego spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Akacjowa 38" odc. 871 - streszczenie

Inigo przystaje na propozycję Leonor dotyczącą napisania książki o jego przeszłości i kulisach przejęcia tożsamości osób zamordowanych przez bandytów. Tymczasem Arturo udaje się do Carvajala, licząc na jego wsparcie w akcji ratowania Silvii. Blanca zaczyna powoli odzyskiwać siły pod opieką najbliższych osób. Jaime przekazuje jej pomyślne wieści o bezpieczeństwie Diego i deklaruje, że zrobi wszystko, aby mężczyzna jak najszybciej opuścił więzienne mury. Jednocześnie ojciec daje Samuelowi wyraźnie do zrozumienia, że doskonale widzi jego nieszczere intencje oraz kłamstwa. W tym samym czasie lekarz diagnozuje u Casildy utratę wspomnień dotyczących Martina, dlatego rodzina postanawia na razie nie mówić jej prawdy o tym, co się stało.

"Akacjowa 38" odc. 871 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy hiszpańskiej produkcji z niecierpliwością czekają na moment, w którym dowiedzą się, jak potoczą się dalsze losy mieszkańców madryckiej kamienicy. Każdy kolejny dzień przynosi nowe rozmowy i dylematy, które przyciągają przed telewizory liczne grono osób. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń z życia Blanki czy Samuela, warto zarezerwować sobie czas późnym popołudniem. Najnowsza odsłona tej opowieści zostanie wyemitowana w polskiej telewizji publicznej. Premiera odcinka 871 serialu "Akacjowa 38" odbędzie się 19 maja 2026 o godzinie 18:55 na kanale TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to kostiumowa telenowela prosto z Hiszpanii, która z miejsca stała się jednym z najchętniej oglądanych tytułów w naszym kraju. Produkcja przenosi nas do słonecznego Madrytu z początku XX wieku, gdzie w eleganckiej kamienicy przeplatają się losy ludzi z różnych warstw społecznych. Znajdziecie tu wszystko: od wielkich romansów i rodzinnych dramatów, po mroczne sekrety skrywane za zamkniętymi drzwiami mieszczańskich domów. Serial słynie z pięknych kostiumów i scenografii, które pozwalają poczuć klimat tamtej epoki. W obsadzie tego serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)