"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 871

Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" postawiły losy wielu mieszkańców pod znakiem zapytania, serwując serię zaskakujących zwrotów akcji. Jaime nabrał poważnych podejrzeń co do lojalności Samuela i po przyciśnięciu doktora Briza odkrył prawdę o dobrym zdrowiu Diego, który w tym samym czasie podjął dramatyczną próbę samobójczą w więziennej celi. W kamienicy działo się równie sporo, bo chociaż Casilda nareszcie odzyskała przytomność, jej powrót do rzeczywistości przyniósł wielki smutek, gdyż kobieta zupełnie nie pamiętała Martina. Tymczasem Inigo otworzył się przed Leonor i wyjawił, że Flora jest jego siostrą, tłumacząc przy tym zawiłe powody pojawienia się w okolicy jako rzekomy potomek Cesara Cervery. Do niebezpiecznej sytuacji doszło także w domu Zavali, gdzie Arturo usiłował potajemnie wywieźć odurzoną Silvię, ale został przyłapany na gorącym uczynku. Nagłe odkrycia i bolesne wyznania sprawiły, że sytuacja stała się bardzo niepewna, zatem czego spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Akacjowa 38" odc. 871 - streszczenie
Inigo przystaje na propozycję Leonor dotyczącą napisania książki o jego przeszłości i kulisach przejęcia tożsamości osób zamordowanych przez bandytów. Tymczasem Arturo udaje się do Carvajala, licząc na jego wsparcie w akcji ratowania Silvii. Blanca zaczyna powoli odzyskiwać siły pod opieką najbliższych osób. Jaime przekazuje jej pomyślne wieści o bezpieczeństwie Diego i deklaruje, że zrobi wszystko, aby mężczyzna jak najszybciej opuścił więzienne mury. Jednocześnie ojciec daje Samuelowi wyraźnie do zrozumienia, że doskonale widzi jego nieszczere intencje oraz kłamstwa. W tym samym czasie lekarz diagnozuje u Casildy utratę wspomnień dotyczących Martina, dlatego rodzina postanawia na razie nie mówić jej prawdy o tym, co się stało.
"Akacjowa 38" odc. 871 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Miłośnicy hiszpańskiej produkcji z niecierpliwością czekają na moment, w którym dowiedzą się, jak potoczą się dalsze losy mieszkańców madryckiej kamienicy. Każdy kolejny dzień przynosi nowe rozmowy i dylematy, które przyciągają przed telewizory liczne grono osób. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń z życia Blanki czy Samuela, warto zarezerwować sobie czas późnym popołudniem. Najnowsza odsłona tej opowieści zostanie wyemitowana w polskiej telewizji publicznej. Premiera odcinka 871 serialu "Akacjowa 38" odbędzie się 19 maja 2026 o godzinie 18:55 na kanale TVP1.
"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
"Akacjowa 38" to kostiumowa telenowela prosto z Hiszpanii, która z miejsca stała się jednym z najchętniej oglądanych tytułów w naszym kraju. Produkcja przenosi nas do słonecznego Madrytu z początku XX wieku, gdzie w eleganckiej kamienicy przeplatają się losy ludzi z różnych warstw społecznych. Znajdziecie tu wszystko: od wielkich romansów i rodzinnych dramatów, po mroczne sekrety skrywane za zamkniętymi drzwiami mieszczańskich domów. Serial słynie z pięknych kostiumów i scenografii, które pozwalają poczuć klimat tamtej epoki. W obsadzie tego serialu występują:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)