La Promesa, odcinek 381: Cruz pogrążona przez Ignacia. Petra dowie się, że śmierć jej syna nie była wypadkiem

W poprzednim odcinku (380) w pałacu oficjalnie wybuchł strajk, a Alonso mimo oporu żony zdecydował się na rozmowy z personelem. Jana wyznała Manuelowi, że Abel zna ich sekret, co wywołało ogromny niepokój u dziedzica. Petra wciąż nie mogła pogodzić się ze stratą syna, szukając ukojenia w rozmowach z Ayalą.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 381

Alonso wywołuje poruszenie, oficjalnie ogłaszając Curro nowym baronem de Linaja, co nadaje chłopakowi nową, potężną pozycję w rodzinnej hierarchii. Jednocześnie w posiadłości trwa impas, a służba wyłania swoich reprezentantów, którzy z pomocą Rómula i Píi przygotowują listę konkretnych żądań do przedstawienia mediatorowi. W międzyczasie Jana nie daje za wygraną i bezpośrednio wypytuje Abla o szczegóły jego rzekomej pomocy ofiarom pożaru, zmuszając go do coraz gęstszego tłumaczenia się z kłamstw.

Ignacio zasiewa w Petrze pierwsze poważne wątpliwości, sugerując, że śmierć jej syna nie była zwykłym wypadkiem, lecz mogła wynikać z działań markizy, co burzy jej dotychczasową, bezgraniczną lojalność wobec Cruz i otwiera cały wątek stopniowego odkrywania prawdy – początkowo Petra nie dopuszcza do siebie takiej myśli, jednak sytuacja zmienia się diametralnie, gdy Ayala (dawna miłość Ignacia i ojciec Feliciano) po przyjeździe do pałacu i podsłuchaniu rozmowy markiza z Cruz zaczyna podejrzewać, że strzały podczas polowania nie były przypadkowe. Dzieli się tym z Petrą, która, znając bezwzględność markizy, zaczyna łączyć fakty i coraz bardziej wierzyć, że Cruz mogła być zamieszana w tragedię, co prowadzi do przełomowego momentu – Ignacio uświadamia jej, że na polowaniu nie doszło do nieszczęśliwego wypadku, lecz ktoś celował w Curro, a Feliciano został postrzelony przypadkowo i zmarł w wyniku tej pomyłki. Ta wiedza całkowicie zmienia Petrę, która czuje się zdradzona i upokorzona, odrzuca dawną lojalność wobec Cruz i decyduje się zaufać Ayali, wyjawiając jej swoje sekrety i rozpoczynając drogę ku zemście oraz próbie udowodnienia winy markizy.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 381. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 30 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)