La Promesa, odcinek 381: Cruz pogrążona przez Ignacia. Petra dowie się, że śmierć jej syna nie była wypadkiem

Joanna Dembek
2026-04-23 13:18

Podczas gdy w pałacu trwają trudne negocjacje ze strajkującą służbą, Alonso ogłasza Curro nowym baronem de Linaja, co wywoła szok w rodzinie. Jana bierze sprawy w swoje ręce i konfrontuje się z Ablem, próbując wyciągnąć z niego prawdę o Kordobie. Jednak najbardziej mroczne chmury zbierają się nad Cruz – Ignacio sugeruje Petrze, że to markiza może stać za śmiercią Feliciana! Odcinek 381 oglądaj w czwartek, 30 kwietnia.

La promesa - Petra
La Promesa - Cruz La Promesa - Ayala
W poprzednim odcinku (380) w pałacu oficjalnie wybuchł strajk, a Alonso mimo oporu żony zdecydował się na rozmowy z personelem. Jana wyznała Manuelowi, że Abel zna ich sekret, co wywołało ogromny niepokój u dziedzica. Petra wciąż nie mogła pogodzić się ze stratą syna, szukając ukojenia w rozmowach z Ayalą.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 381

Alonso wywołuje poruszenie, oficjalnie ogłaszając Curro nowym baronem de Linaja, co nadaje chłopakowi nową, potężną pozycję w rodzinnej hierarchii. Jednocześnie w posiadłości trwa impas, a służba wyłania swoich reprezentantów, którzy z pomocą Rómula i Píi przygotowują listę konkretnych żądań do przedstawienia mediatorowi. W międzyczasie Jana nie daje za wygraną i bezpośrednio wypytuje Abla o szczegóły jego rzekomej pomocy ofiarom pożaru, zmuszając go do coraz gęstszego tłumaczenia się z kłamstw.

Ignacio zasiewa w Petrze pierwsze poważne wątpliwości, sugerując, że śmierć jej syna nie była zwykłym wypadkiem, lecz mogła wynikać z działań markizy, co burzy jej dotychczasową, bezgraniczną lojalność wobec Cruz i otwiera cały wątek stopniowego odkrywania prawdy – początkowo Petra nie dopuszcza do siebie takiej myśli, jednak sytuacja zmienia się diametralnie, gdy Ayala (dawna miłość Ignacia i ojciec Feliciano) po przyjeździe do pałacu i podsłuchaniu rozmowy markiza z Cruz zaczyna podejrzewać, że strzały podczas polowania nie były przypadkowe. Dzieli się tym z Petrą, która, znając bezwzględność markizy, zaczyna łączyć fakty i coraz bardziej wierzyć, że Cruz mogła być zamieszana w tragedię, co prowadzi do przełomowego momentu – Ignacio uświadamia jej, że na polowaniu nie doszło do nieszczęśliwego wypadku, lecz ktoś celował w Curro, a Feliciano został postrzelony przypadkowo i zmarł w wyniku tej pomyłki. Ta wiedza całkowicie zmienia Petrę, która czuje się zdradzona i upokorzona, odrzuca dawną lojalność wobec Cruz i decyduje się zaufać Ayali, wyjawiając jej swoje sekrety i rozpoczynając drogę ku zemście oraz próbie udowodnienia winy markizy.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 381. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 30 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
