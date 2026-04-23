La Promesa, odcinek 381: Cruz pogrążona przez Ignacia. Petra dowie się, że śmierć jej syna nie była wypadkiem

W poprzednim odcinku (380) w pałacu oficjalnie wybuchł strajk, a Alonso mimo oporu żony zdecydował się na rozmowy z personelem. Jana wyznała Manuelowi, że Abel zna ich sekret, co wywołało ogromny niepokój u dziedzica. Petra wciąż nie mogła pogodzić się ze stratą syna, szukając ukojenia w rozmowach z Ayalą.
„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 381
Alonso wywołuje poruszenie, oficjalnie ogłaszając Curro nowym baronem de Linaja, co nadaje chłopakowi nową, potężną pozycję w rodzinnej hierarchii. Jednocześnie w posiadłości trwa impas, a służba wyłania swoich reprezentantów, którzy z pomocą Rómula i Píi przygotowują listę konkretnych żądań do przedstawienia mediatorowi. W międzyczasie Jana nie daje za wygraną i bezpośrednio wypytuje Abla o szczegóły jego rzekomej pomocy ofiarom pożaru, zmuszając go do coraz gęstszego tłumaczenia się z kłamstw.
Ignacio zasiewa w Petrze pierwsze poważne wątpliwości, sugerując, że śmierć jej syna nie była zwykłym wypadkiem, lecz mogła wynikać z działań markizy, co burzy jej dotychczasową, bezgraniczną lojalność wobec Cruz i otwiera cały wątek stopniowego odkrywania prawdy – początkowo Petra nie dopuszcza do siebie takiej myśli, jednak sytuacja zmienia się diametralnie, gdy Ayala (dawna miłość Ignacia i ojciec Feliciano) po przyjeździe do pałacu i podsłuchaniu rozmowy markiza z Cruz zaczyna podejrzewać, że strzały podczas polowania nie były przypadkowe. Dzieli się tym z Petrą, która, znając bezwzględność markizy, zaczyna łączyć fakty i coraz bardziej wierzyć, że Cruz mogła być zamieszana w tragedię, co prowadzi do przełomowego momentu – Ignacio uświadamia jej, że na polowaniu nie doszło do nieszczęśliwego wypadku, lecz ktoś celował w Curro, a Feliciano został postrzelony przypadkowo i zmarł w wyniku tej pomyłki. Ta wiedza całkowicie zmienia Petrę, która czuje się zdradzona i upokorzona, odrzuca dawną lojalność wobec Cruz i decyduje się zaufać Ayali, wyjawiając jej swoje sekrety i rozpoczynając drogę ku zemście oraz próbie udowodnienia winy markizy.
„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 381. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 30 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
ZOBACZ RÓWNIEŻ: "La Promesa - pałac tajemnic". 5 powodów, dla których warto oglądać ten hiszpański serial
"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.
W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)