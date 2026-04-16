La Promesa, odcinek 376: Czy Abel to kłamca? Manuel zaczyna śledztwo, które może zniszczyć reputację pałacowego medyka

W poprzednim odcinku (375) Maria Fernandez zaczęła namawiać służbę do buntu przeciwko niesprawiedliwości. Petra i Ignacio wszczęli śledztwo w sprawie śmierci Feliciana, szukając winnych tragedii. Pelayo udawał chorobę, by zmusić Catalinę do powrotu z uzdrowiska i uciec przed zemstą handlarza bronią. Simona z ulgą odkryła, że Virtudes wciąż chce ją odwiedzać mimo rodzinnych konfliktów z Norbertą.

Makabryczna scena śmierci i piosenka Bonnie Tyler - twórcy "Zabawy w pochowanego 2" opowiadają nam o kulisach | Wywiad ESKA

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 376

Manuel dowiaduje się czegoś o Ablu: Podejrzliwy Manuel nie wierzy w opowieści lekarza i wyrusza do Kordoby, by sprawdzić jego wersję wydarzeń dotyczącą pomocy rannym po pożarze fabryki oleju; na miejscu trafia na dawnego znajomego, który podważa historię Abla, co prowadzi do narastającego napięcia i uświadamia Manuelowi, że został okłamany, a presja na lekarza zaczyna niebezpiecznie rosnąć.

Bunt służby i dramat Jany: W pałacu narasta konflikt społeczny, gdy Maria Fernandez organizuje strajk generalny wśród służby, domagając się sprawiedliwości i lepszego traktowania, jednak arystokracja odpowiada surowo — Jana zostaje przykładnie ukarana i zmuszona do wykonywania najcięższych prac, co poważnie pogarsza jej stan zdrowia i pokazuje brutalność represji wobec buntowników.

Powrót Norberty i kolejny skandal: Sytuację dodatkowo zaostrza niespodziewane pojawienie się Norberty, która ponownie wdziera się do pałacu i wywołuje głośną awanturę, stawiając Simonę w niezwykle niezręcznej i upokarzającej sytuacji na oczach całej służby.

— Muszę ci się do czegoś przyznać. Wiesz, kiedy spacerowałem po Kordobie, spotkałem naszego starego znajomego. Calisto Gutiérrez. Pamiętasz go? — Mgliście. — Studiował medycynę, nie pamiętam, czy rok przed tobą, czy po. W każdym razie powiedział mi, że też pomagał jako wolontariusz, zajmując się poparzonymi. — A, to nie, nie wiedziałem o tym. Ale to niezły zbieg okoliczności, prawda? — Tak. A jeszcze większym zbiegiem okoliczności było to, że powiedział mi, że też cię tam nie widział. To ciekawe, bo przecież był odpowiedzialny za szpital polowy, który ustawiono obok fabryki. Nie wydaje ci się to dziwne? — No, nie aż tak. Właściwie dlatego, że prawie nie mieliśmy kontaktu z innymi i byliśmy pod ogromną presją, nie było nawet czasu na odpoczynek. Wyobraź sobie.

8

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 376. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 23 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)