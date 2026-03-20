W poprzednim odcinku "La promesa - pałac tajemnic" (357) W poprzednim odcinku Alonso i Manuel próbowali ustalić, jak doszło do fatalnego wypadku na polowaniu. Salvador i Maria, poruszeni śmiercią Feliciana, podjęli ważne postanowienie. Simonę odwiedziła córka Virtudes i zwierzyła się matce z bolesnych przeżyć. Manuel oświadczył rodzicom, że chce wziąć udział w zawodach lotniczych. Próbował też uświadomić Janie, że Abel nie jest z nią do końca szczery.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 358

Służba czeka na powrót Petry i Teresy z pogrzebu Feliciana. Lope organizuje stypę i gotuje specjalne danie na cześć zmarłego kolegi. Niespodziewanie do jadalni dla personelu wkracza markiza ze stanowczym żądaniem. Catalina zapowiada, że jej ślub z don Pelayo ma być skromny. Rodzina protestuje. Curro, postrzelony na polowaniu, z trudem wraca do zdrowia. Wbrew zaleceniom lekarzy Cruz mówi o śmierci Feliciana. Panna Catalina i córka kucharki Simony wspominają wspólne lata dzieciństwa w La Promesie. Zamiast czekać na oświadczyny Salvadora, Maria chce napisać do niego miłosny list. Prosi Janę o pomoc.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 358. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 27 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

