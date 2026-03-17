La Promesa, odcinek 355: Jana przerażona gorączką Curro – czeka go ten sam los co Feliciano?

W poprzednim odcinku "La promesa - pałac tajemnic" (354) Jana była wstrząśnięta, gdy usłyszała, że Feliciano umiera z powodu niewydolności nerek. Feliciano poprosił Teresę, by po jego śmierci ułożyła sobie życie u boku innego mężczyzny. Curro odzyskał przytomność. Catalina oświadczyła się Pelayo. Feliciano zmarł w ramionach matki.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 355

Po śmierci Feliciano służba La Promesy pogrąża się w żałobie. Teresa otrzymała wiele kondolencji, m. in. od Cataliny, która zapewniła pokojówkę, że jej rodzina zrobi wszystko, co konieczne. Teresa oznajmiła gorzko , że już jest za późno, aby zrobić cokolwiek.

Jestem przyzwyczajona do tego, że my, ludzie z niższej sfery, jesteśmy niewidzialni dla tych na górze - powiedziała Teresa i zostawiła Catalinę bez słowa.

Alonso zabrania mówić Curro o śmierci lokaja, by nie narażać go na wstrząs. Salvador, dzięki rozmowie z Maríą, zaczyna z radością wspominać przyjaciela. Domownicy cieszą się z poprawy stanu zdrowia Curra, planując uroczystą kolację. Jana jest zaniepokojona gorączką Curra. Czy skończy tak, jak Feliciano?

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 355. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 24 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)