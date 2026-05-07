"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 128

Wydarzenia w serialu "Szpital św. Anny" przyniosły ostatnio sporo zawirowań, skutecznie mieszając osobiste rozterki personelu z trudną, medyczną codziennością. Kasia rozpoczęła swój dyżur w radosnym nastroju, jednak jej spokój mąciło milczenie Bartka oraz przypadek dwunastoletniego karateki z dusznościami. W tym samym czasie Tomek musiał wykazać się czujnością przy duszącym się pacjencie, którego partnerka zataiła istotne szczegóły zajścia, a dyrektor Strecker przedstawił wszystkim nową lekarkę pełniącą funkcję pilotki. Po konsultacji wyników badań u nastolatka lekarki omawiały jeszcze plan wieczoru panieńskiego Marty, próbując pogodzić pracę z prywatnymi planami. Dzień zwieńczyła niespodziewana wizyta Bartka, który po wielu godzinach braku kontaktu zjawił się wreszcie u progu Kaśki. Zobaczmy zatem, co przyniesie kolejna odsłona losów personelu medycznego.
"Szpital św. Anny" odc. 128 - streszczenie
Zyta Orłowicz bezskutecznie walczy o przetrwanie oddziału onkologii, nie otrzymując potrzebnego wsparcia nawet w ministerstwie. Podczas pakowania swoich rzeczy lekarka odbiera telefon od pacjentki, której stan gwałtownie się pogorszył. Razem z Sabiną udaje się na miejsce, gdzie okazuje się, że sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej. W trakcie tych wydarzeń pielęgniarka decyduje się na szczere wyznanie dotyczące swojego życia prywatnego i deklaruje pomoc w walce ze Streckerem. Tymczasem Kaja i Irena finalizują formalności związane z założeniem spółki, a niedługo potem ratują nieprzytomną kobietę. Na szpitalnym oddziale ratunkowym pojawia się major Abratowska, która obserwuje pracę personelu, natomiast Strecker składa Mirkowi propozycję objęcia funkcji koordynatora SOR-u.
"Szpital św. Anny" odc. 128 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Kolejne perypetie krakowskich lekarek można śledzić regularnie w telewizji w godzinach popołudniowych. Każdy dzień w szpitalu przynosi nowe medyczne przypadki, których nie można pominąć, planując czas przed telewizorem. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń w placówce, warto włączyć odbiornik w wyznaczonym terminie. Emisja 128. odcinka serialu "Szpital św. Anny" odbędzie się w czwartek 14 maja 2026 roku o godzinie 16:50 na kanale TVN.
"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada
Jeśli lubicie opowieści o medykach, ten serial z pewnością przypadnie Wam do gustu, bo skupia się nie tylko na pracy, ale i na kobiecej przyjaźni. Fabuła pokazuje codzienne życie lekarek w Krakowie, które codziennie muszą podejmować trudne decyzje i wspierać się nawzajem w dylematach osobistych. To idealna propozycja dla każdego, kto ceni sobie życiowe opowieści i zgrany zespół bohaterów pracujących pod presją czasu. Warto poznać ekipę, która regularnie pojawia się na ekranach w naszych domach, bo w serialu występują między innymi:
- Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
- Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)
- Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)
- Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
- Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
- Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)
- Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
- Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
- Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)
- Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)