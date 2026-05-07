"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 128

Wydarzenia w serialu "Szpital św. Anny" przyniosły ostatnio sporo zawirowań, skutecznie mieszając osobiste rozterki personelu z trudną, medyczną codziennością. Kasia rozpoczęła swój dyżur w radosnym nastroju, jednak jej spokój mąciło milczenie Bartka oraz przypadek dwunastoletniego karateki z dusznościami. W tym samym czasie Tomek musiał wykazać się czujnością przy duszącym się pacjencie, którego partnerka zataiła istotne szczegóły zajścia, a dyrektor Strecker przedstawił wszystkim nową lekarkę pełniącą funkcję pilotki. Po konsultacji wyników badań u nastolatka lekarki omawiały jeszcze plan wieczoru panieńskiego Marty, próbując pogodzić pracę z prywatnymi planami. Dzień zwieńczyła niespodziewana wizyta Bartka, który po wielu godzinach braku kontaktu zjawił się wreszcie u progu Kaśki. Zobaczmy zatem, co przyniesie kolejna odsłona losów personelu medycznego.

"Szpital św. Anny" odc. 128 - streszczenie

Zyta Orłowicz bezskutecznie walczy o przetrwanie oddziału onkologii, nie otrzymując potrzebnego wsparcia nawet w ministerstwie. Podczas pakowania swoich rzeczy lekarka odbiera telefon od pacjentki, której stan gwałtownie się pogorszył. Razem z Sabiną udaje się na miejsce, gdzie okazuje się, że sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej. W trakcie tych wydarzeń pielęgniarka decyduje się na szczere wyznanie dotyczące swojego życia prywatnego i deklaruje pomoc w walce ze Streckerem. Tymczasem Kaja i Irena finalizują formalności związane z założeniem spółki, a niedługo potem ratują nieprzytomną kobietę. Na szpitalnym oddziale ratunkowym pojawia się major Abratowska, która obserwuje pracę personelu, natomiast Strecker składa Mirkowi propozycję objęcia funkcji koordynatora SOR-u.

"Szpital św. Anny" odc. 128 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Kolejne perypetie krakowskich lekarek można śledzić regularnie w telewizji w godzinach popołudniowych. Każdy dzień w szpitalu przynosi nowe medyczne przypadki, których nie można pominąć, planując czas przed telewizorem. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń w placówce, warto włączyć odbiornik w wyznaczonym terminie. Emisja 128. odcinka serialu "Szpital św. Anny" odbędzie się w czwartek 14 maja 2026 roku o godzinie 16:50 na kanale TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie opowieści o medykach, ten serial z pewnością przypadnie Wam do gustu, bo skupia się nie tylko na pracy, ale i na kobiecej przyjaźni. Fabuła pokazuje codzienne życie lekarek w Krakowie, które codziennie muszą podejmować trudne decyzje i wspierać się nawzajem w dylematach osobistych. To idealna propozycja dla każdego, kto ceni sobie życiowe opowieści i zgrany zespół bohaterów pracujących pod presją czasu. Warto poznać ekipę, która regularnie pojawia się na ekranach w naszych domach, bo w serialu występują między innymi:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)