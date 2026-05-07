Jakie majtki założyć pod białe spodnie? Ten kolor uratuje twoją stylizację i nie jest to wcale beż

Katarzyna Kustra
2026-05-07 9:42

Cieplejsze dni to czas, kiedy chętniej sięgamy po białe spodnie. Choć są niezwykle uniwersalne i pasują na wiele okazji, często sprawiają niemały kłopot. Głównym problemem jest to, że cienki materiał prześwituje, zdradzając, jaką bieliznę mamy na sobie. Zastanawiasz się, jaki kolor majtek będzie najlepszy pod białe spodnie? Odpowiedź może cię zaskoczyć.

Bielizna pod białe spodnie

Jaki kolor majtek pod białe spodnie, żeby nie było widać?

Odpowiedni dobór koloru bielizny do ubrania to podstawa, by uniknąć modowego faux pas. Zimą ten problem schodzi na dalszy plan, ale latem, kiedy królują zwiewne, jasne materiały, sprawa robi się poważna. Jasna odzież jest najbardziej zdradliwa. Białe spodnie czy bluzki wymagają bielizny, która skutecznie ukryje się pod materiałem. Większość z nas wie już, że biały stanik pod białą koszulą wcale nie jest dobrym pomysłem. Najczęściej sięgamy wtedy po cielistą, beżową bieliznę, która idealnie wtapia się w kolor skóry. Okazuje się jednak, że istnieje jeszcze jeden, znacznie bardziej wyrazisty kolor majtek, który idealnie sprawdzi się pod białymi spodniami. To czerwień.

Czerwone majtki pod białe spodnie? Tak działa złudzenie optyczne

Beżowa bielizna to pewniak pod białymi ubraniami, o którym wiedzą niemal wszystkie kobiety. Prawdziwym hitem jest jednak to, że czerwona bielizna równie świetnie sprawdzi się pod białymi spodniami. Dlaczego czerwone majtki znikają pod jasnym materiałem? Wszystko przez sprytne złudzenie optyczne. Biała tkanina odbija prawie całe padające na nią światło. Z kolei czerwone majtki pochłaniają większość światła, odbijając tylko barwę czerwoną. Nasza skóra posiada najwięcej czerwonego pigmentu, dzięki czemu bielizna w tym kolorze idealnie stapia się z naszym ciałem i staje się całkowicie niewidoczna pod bielą. Należy jednak pamiętać o ważnym szczególe: majtki muszą mieć mocny, krwisty odcień i być gładkie, pozbawione koronek czy wypukłych ozdób.

