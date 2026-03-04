W poprzednim odcinku (341) W poprzednim odcinku do Abla przyjechał niespodziewany gość, Jeronimo znów pouczał Pelayo, żeby nie mieszał uczuć z pracą, Catalina poczuła, że po feralnych oświadczynach ukochany się od niej oddalił, Feliciano oświadczył się Teresie, a Leonor pożegnała się z Maríą przed wyjazdem do Nowego Jorku.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 342

Leonor potajemnie wyjeżdża do Nowego Jorku, by rozpocząć pracę w świecie mody. Wychodzi na jaw, że zegarek Lorenza ukradł Jerónimo. Pelayo prosi wszystkich o dyskrecję i próbuje chronić swojego kamerdynera. Cruz odmawia przyjęcia Maríi z powrotem do pracy. Catalina i Pelayo postanawiają dać sobie czas po nieudanych oświadczynach.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 342. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek 5 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)