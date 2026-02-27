Spis treści
W poprzednim odcinku (337) Cruz i Alonso zgodzili się na wyjazd Leonor do Stanów Zjednoczonych. Dziewczyna wciąż nie mogła wybaczyć Martinie, że ukrywała przed nią związek z Curro. Feliciano cieszył się z pojednania z Petrą, a ta podziękowała Píi za wstawiennictwo. Markiza oskarżyła Maríę o kradzież zegarka i ją zwolniła. Jana nadal unikała Manuela, a Cruz i Lorenzo knuli, jak pozbyć się Curro.
„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 338
Zwolnienie Marii Fernandez wstrząsa służbą w pałacu La Promesa. W atmosferze wzajemnych podejrzeń, Vera zostaje niesłusznie oskarżona o kradzież zaginionego zegarka, jednak w jej obronie niespodziewanie staje Lope. W międzyczasie Jana, nie mogąc pogodzić się z losem przyjaciółki, znajduje dla niej schronienie w domu Ramony, a wsparcia moralnego udziela jej Abel, który wciąż ma nadzieję na wspólną przyszłość. Równocześnie na wyższych piętrach pałacu markiza Cruz robi Catalinie wymówki z powodu jej gwałtownej reakcji na oświadczyny Pelaya. Co więcej, markiza opracowuje już plan, dzięki któremu zamierza na dobre pozbyć się Curra z posiadłości.
„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 338. odcinek zostanie wyemitowany w piątek 27 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.
W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)