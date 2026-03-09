Spis treści
W poprzednich odcinkach (339-343) Jana naciskała na Manuela, by wstawił się za Maríą niesłusznie oskarżoną o kradzież i wyrzuconą przez markizę. Salvador potajemnie dostarczał jej jedzenie do leśnej chaty, a doktor Abel prowadził prywatne śledztwo w sprawie zaginionego zegarka kapitana. Feliciano wahał się przed oświadczynami Teresie, prosząc o pomoc przełożonego. Catalina próbowała wciągnąć Manuela w sprawy finansowe La Promesy, lecz ten postanowił wrócić do latania, czym rozgniewał matkę. Margareta doprowadziła do zgody między Leonor i Martiną. Na jaw wyszły nowe tropy w sprawie zegarka, a Candela wyznała Píi prawdę o tajemniczym telefonie. Feliciano oświadczył się Teresie. Leonor potajemnie wyjechała do Nowego Jorku, by pracować w modzie. Odkryto, że zegarek Lorenza ukradł Jerónimo, którego Pelayo próbował chronić. Cruz odmówiła przyjęcia Maríi z powrotem. Catalina i Pelayo postanowili dać sobie czas. Salvador zaatakował Jerónima. Alonso ogłosił, że Curro zostanie nowym baronem Linaja, a Jana otrzymała kosztowny prezent.
„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 344
Catalina domaga się od Pelaya, by odsunął Jerónima od interesów. W pałacu trwają przygotowania do polowania. Podczas bankietu, Curro ma zostać przedstawiony jako baron Linaja. Alonso uzyskuje zgodę Dworu na współpracę z Cavendishem. Cruz i Lorenzo spiskują przeciwko Curro. Simona tęskni za Candelą.
„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 345
Markizowie udzielają zgody na ślub Feliciana i Teresy. Petra wciąż ukrywa przed Cruz, że Feliciano jest jej synem. Lorenzo planuje zemstę za kradzież zegarka i chce poróżnić Pelaya z jego lokajem. Catalina, Manuel i Martina próbują przekonać Cruz, by pozwoliła Maríi wrócić do pracy. Simona podejrzewa, że Candela wyjechała do Gijón za don Carlosem.
„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 346
Nowa służąca Vera za swoją pierwszą wypłatę kupuje prezenty dla koleżanek. Są tym mile zaskoczone. Cruz i Lorenzo planują zabójstwo Curro podczas polowania. Markiza chce, żeby asystował mu niedoświadczony lokaj Feliciano. Ma to ułatwić skrytobójcom zadanie. Curro bierze u Manuela lekcję strzelania z karabinu. Ojciec doktora Bueno odwiedza syna w pałacu. Abel każe mu się wynosić z La Promesy. W obronie don Eusebio staje Manuel. Salvador nie chce dłużej ukrywać przed Maríą, że markiza wyrzuciła ją z pracy na zawsze. Kucharka Simona bardzo cierpi z powodu wyjazdu Candeli. Pelayo wyznaje miłość Catalinie. Z ukrycia obserwuje tę scenę Jerónimo.
„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 347
W ramach kary za kradzież zegarka Lorenza, Pelayo każe Jeronimowi wyjechać z La Promesy. Chociaż María zostaje oczyszczona z zarzutów, markiza nie chce jej przyjąć z powrotem do pracy. Rómulo powierza Felicianowi kolejne ważne obowiązki. Lorenzo ucieka się do podstępu, żeby uniknąć udziału w planowanym polowaniu. Do La Promesy docierają wieści o wybuchu wojny.
„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 348
Feliciano cieszy się, że może towarzyszyć Curro w polowaniu. Niestety, dla obu łowy kończą się dramatycznie. Abel wspiera Janę, która przeżywa fakt, że María została niesprawiedliwie potraktowana i pozbawiona pracy. Simona martwi się, że Candela wyjechała na zawsze, ale przyjaciółka robi jej radosną niespodziankę.
„La Promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „La Promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejna seria odcinków 344-348 zostanie wyemitowana w dniach od 9 do 13 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
- Odcinek 344 - poniedziałek, 9 marca
- Odcinek 345 - wtorek, 10 marca
- Odcinek 346 - środa, 11 marca
- Odcinek 347 - czwartek, 12 marca
- Odcinek 348 - piątek, 13 marca
"La Promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.
W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)