W poprzednim odcinku (367) Kumru wysłała Umutowi wiadomość z wyznaniem miłości, a Eren dowiedział się, że właściciel domu, w którym mieszkają, chce go sprzedać. Halil oddał krew w szpitalu, dzięki czemu lekarze uratowali Zeynep i jej nienarodzone dziecko. Arzu demaskowała Songul, natomiast Muzaffer uważa, że Halil jest winny śmierci jego córki.
„Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 368
Zeynep martwi się brakiem apetytu i konsultuje to z mężem, podczas gdy Halil, Tekin i Hakan odczuwają ulgę, że niczego nie usłyszała. Halil z narastającym stresem planuje odzyskać kontrolę nad sprawą pożaru i odnaleźć Koraya, grożącego ich bezpieczeństwu i finansom. W międzyczasie Halil spełnia zachcianki ciężarnej Zeynep i wyrusza z nią na grzybobranie, gdzie spotykają Merve i Cemila. Między nimi narasta napięcie, aż Cemil wyznaje Merve miłość, pozostawiając ją zaskoczoną i bez słowa, podczas gdy las wokół wydaje się wstrzymać oddech.
"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Wichrowe wzgórze” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejny, 368. odcinek zostanie wyemitowany w piątek 27 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada
„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial, który zdobył dużą popularność w Polsce. Opowiada historię Zeynep, wychowanej w luksusie, i Halila, który od dzieciństwa zmaga się z tragediami i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy Halil odkrywa, że Zeynep pochodzi z rodziny, którą nienawidzi, między nimi rodzą się konflikty i napięcia. Czy miłość może pokonać wrogość i urazy przeszłości? Odpowiedzi widzowie poznają w kolejnych odcinkach pełnej emocji telenoweli.
W serialu występują:
- Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)
- Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)
- Enes Özdemir (jako Yusuf)
- İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)
- Selma Kutluğ (jako Zümrüt)
- Dilek Aba (jako Songül)
- Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)
- Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)
- İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)
- Adem Bal (jako Cemil)
- Hilal Kuvvet (jako Canan)
- Ezgi Dalgıç (jako Asu)
- Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)
- Furkan Bozkurt (jako Tekin)
- Serdar Yusuf Şen (jako Eren)
- Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)
- Gülşah Susam (jako Şehnaz)
- Arda Şanlı (jako Hakan)
- Ecem Yüceşakar (jako Feriha)