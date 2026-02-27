Wichrowe wzgórze, odcinek 368: Grzybobranie zamienia się w miłosny dramat! Co zrobi Merve po wyznaniu Cemila?

Joanna Dembek
2026-02-27 8:28

„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial o Zeynep i Halilu, pochodzących z różnych światów. W odcinku 368, który TVP1 wyemituje 27 lutego, emocje sięgają zenitu – miłość, nienawiść i zemsta splatają się w kolejnym kluczowym momencie ich historii, wciągając widzów w dramatyczne losy bohaterów.

W poprzednim odcinku (367) Kumru wysłała Umutowi wiadomość z wyznaniem miłości, a Eren dowiedział się, że właściciel domu, w którym mieszkają, chce go sprzedać. Halil oddał krew w szpitalu, dzięki czemu lekarze uratowali Zeynep i jej nienarodzone dziecko. Arzu demaskowała Songul, natomiast Muzaffer uważa, że Halil jest winny śmierci jego córki.

„Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 368

Zeynep martwi się brakiem apetytu i konsultuje to z mężem, podczas gdy Halil, Tekin i Hakan odczuwają ulgę, że niczego nie usłyszała. Halil z narastającym stresem planuje odzyskać kontrolę nad sprawą pożaru i odnaleźć Koraya, grożącego ich bezpieczeństwu i finansom. W międzyczasie Halil spełnia zachcianki ciężarnej Zeynep i wyrusza z nią na grzybobranie, gdzie spotykają Merve i Cemila. Między nimi narasta napięcie, aż Cemil wyznaje Merve miłość, pozostawiając ją zaskoczoną i bez słowa, podczas gdy las wokół wydaje się wstrzymać oddech.

"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Wichrowe wzgórze” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejny, 368. odcinek zostanie wyemitowany w piątek 27 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada

„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial, który zdobył dużą popularność w Polsce. Opowiada historię Zeynep, wychowanej w luksusie, i Halila, który od dzieciństwa zmaga się z tragediami i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy Halil odkrywa, że Zeynep pochodzi z rodziny, którą nienawidzi, między nimi rodzą się konflikty i napięcia. Czy miłość może pokonać wrogość i urazy przeszłości? Odpowiedzi widzowie poznają w kolejnych odcinkach pełnej emocji telenoweli.

W serialu występują:

  • Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)
  • Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)
  • Enes Özdemir (jako Yusuf)
  • İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)
  • Selma Kutluğ (jako Zümrüt)
  • Dilek Aba (jako Songül)
  • Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)
  • Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)
  • İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)
  • Adem Bal (jako Cemil)
  • Hilal Kuvvet (jako Canan)
  • Ezgi Dalgıç (jako Asu)
  • Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)
  • Furkan Bozkurt (jako Tekin)
  • Serdar Yusuf Şen (jako Eren)
  • Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)
  • Gülşah Susam (jako Şehnaz)
  • Arda Şanlı (jako Hakan)
  • Ecem Yüceşakar (jako Feriha)
